Владимир Путин пойдет на выборы президента России самовыдвиженцем

Группа избирателей поддержала решение действующего главы государства

На предстоящих выборах президента России Владимир Путин будет собирать подписи как самовыдвиженец. Собрание группы избирателей единогласно поддержало это решение, передает издание ТАСС.

Решение было принято в начале собрания по созданию группы в поддержку Владимира Путина, которое прошло в зале «Зарядье». Напомним, в нее вошли известные артисты, спортсмены и журналисты.

Для поддержки самовыдвижения необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек и провести собрание. После него кандидат должен обратиться в Центризбирком РФ для регистрации группы с приложением протокола собрания, списка уполномоченных группы, заявления кандидата и прочих документов. В течение пяти дней ЦИК должен принять решение, и если оно будет положительным, самовыдвиженец сможет открыть счет для финансирования своей кампании и приступить к сбору подписей.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем намерении баллотироваться Владимир Путин сообщил 8 декабря.