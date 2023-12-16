На предстоящих выборах президента России Владимир Путин будет собирать подписи как самовыдвиженец. Собрание группы избирателей единогласно поддержало это решение, передает издание ТАСС.
Решение было принято в начале собрания по созданию группы в поддержку Владимира Путина, которое прошло в зале «Зарядье». Напомним, в нее вошли известные артисты, спортсмены и журналисты.
Для поддержки самовыдвижения необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек и провести собрание. После него кандидат должен обратиться в Центризбирком РФ для регистрации группы с приложением протокола собрания, списка уполномоченных группы, заявления кандидата и прочих документов. В течение пяти дней ЦИК должен принять решение, и если оно будет положительным, самовыдвиженец сможет открыть счет для финансирования своей кампании и приступить к сбору подписей.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. О своем намерении баллотироваться Владимир Путин сообщил 8 декабря.