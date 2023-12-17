Известные челябинцы поддержали самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента

Некоторые из них были приглашены в инициативную группу

Накануне, 16 декабря, инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года. На мероприятии, которое прошло в Москве в парке «Зарядье», присутствовали в том числе мэр Челябинска Наталья Котова, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер, главврач Детской городской клинической поликлиники № 8 Антон Рыжий и некоторые другие, передает ИА «Первое областное».

«Участники из разных регионов — люди абсолютно разных профессий и сфер деятельности. Это ученые, артисты, спортсмены, промышленники, многодетные матери, участники СВО. Самое главное, что всех нас объединяет — это желание продолжать жить в сильной стране. Все мы хотим и дальше видеть Россию великой, единой и процветающей»,— сказала Наталья Котова.

Антон Рыжий в своем телеграм-канале рассказал, как проходил сбор подписей в поддержку Владимира Путина:

«Первый раз в жизни меня пригласили в инициативную группу россиян по выдвижению Владимира Путина на президентский пост. Всего 750 человек со всей страны. Проходило все слажено и организованно. Такого количества нотариусов в жизни не видел. Для заверения наших подписей их было более 50 в одном месте»,— написал он.

По его словам, на мероприятии присутствовали такие звезды, как Никита Михалков, Шаман, Иван Охлобыстин и многие другие. Все вместе они красиво поддержали президента.

Те, кто не вошел в инициативную группу, поддержали самовыдвижение Владимира Путина словами — на своих страницах в социальных сетях. Вот такой пост, например, написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Галина Киреева, главный врач Челябинской областной детской клинической больницы:

«СМИ написали, что инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на выборах. Среди них — политики, деятели культуры, ветераны, учителя, врачи, предприниматели, представители „Народного фронта“. Я несколько раз перечитала список участников и еще раз убедилась в верности решения Путина выдвинуться на новый срок. Сейчас, когда страна проходит через сложный этап, мы осознаем, что победа и процветание возможны только вместе, рука об руку с опытным и проверенным временем лидером. Владимир Владимирович не просто стоит у руля самой большой страны в мире. Он — та константа, которая объединяет общество на всех уровнях. „Пятая колонна“ не упустит возможности помешать выборам, высказать свое недовольство, расколоть страну. Именно поэтому необходимо сплотиться, двигаться в одном направлении под руководством опытного человека»,— написала Галина Киреева.

Она добавила, что смена главнокомандующего в такой критический момент может оказаться рискованным шагом, а Владимир Путин — это символ мощи и восстановления российской армии, которая сегодня является одной из сильнейших в мире.

Такими словами самовыдвижение Владимира Путина поддержал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев:

«В субботу инициативная группа избирателей — представители науки, культуры, спорта, армии, бизнеса — единогласно поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента России. Это люди, которых объединили патриотизм и убежденность в проверенном временем, авторитетном лидере. Учитывая историю нашей страны, точно могу сказать: политическая стабильность — не пустой звук, это необходимость и гарантия благополучия. Сегодня обеспечить её может только ныне действующий президент, который вернул нам веру в нашу экономику, армию, суверенитет»,— написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 16 декабря инициативная группа поддержала самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.