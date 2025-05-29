В УрФО намерены не допустить серьезных конфликтов на национальной почве

На межрегиональном совещании в Магнитогорске выработана система мер, которая поможет этой угрозе противостоять

Замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов высоко оценил работу регионов Уральского федерального округа в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики в ходе тематического семинара-совещания в Магнитогорске.

«В Уральском федеральном округе проводится системная, постоянная, ежедневная работа по решению вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики. К сожалению, есть некий рост напряженности, тревожность в настроениях людей. В первую очередь она связана с иностранными гражданами, с мигрантами. Мы сегодня об этом говорили и выработали систему мер, которая будет этому противостоять. Я считаю, что в УрФО не будут допущены серьезные конфликты или проявления на этой почве», — отметил Магомедсалам Магомедов.

Он добавил, что для многонациональной России вопрос межнационального мира и согласия является приоритетным, поскольку это вопрос самого существования государства.

«Органы власти внимательно следят за состоянием межнациональных отношений. В том числе в свете того, что сегодня ведется большая работа со стороны наших оппонентов, которые пытаются расшатать ситуацию внутри страны, посеять межнациональную и межрелигиозную рознь. Но мы этому противостоим, в том числе благодаря тому, что делается в регионах», — подчеркнул он.

Ранее ИА «Первое областное» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера сообщало, что в Челябинской области в 2025 году на реализацию мероприятий в сфере нацполитики выделено более 100 миллионов рублей.