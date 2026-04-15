В Челябинске запустили новый троллейбус, который свяжет поселок АМЗ, центр и ЧМЗ

Для этого была построена новая троллейбусная линия, первая после 20‑летнего перерыва

Сегодня, 15 апреля, в Челябинске официально запущен маршрут № 7, который связал поселок АМЗ и Металлургический район. Это сделано в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2021 году. Маршрут стал седьмым по счету из 11 запланированных по контракту, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Александра Егорова.

Ради этого маршрута впервые за два десятилетия в городе был построен новый участок контактной сети.

«Сегодня событие знаменательное: впервые за 20 лет в Челябинске построена новая троллейбусная линия — 4,3 километра по улице Кузнецова», — рассказал Александр Егоров.





Он также пояснил, почему продление маршрута сделали за счет строительства проводов, а не автономного хода троллейбусов, несмотря на то, что 98 из 168 машин в парке способны проехать без контактной сети до двух десятков километров:

«Был проведен анализ: дешевле построить линию, чем покупать дополнительные троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Батарея дорогая, ее придется менять раз в 5–7 лет. Для этого направления строительство линии оказалось экономически эффективнее».

Протяженность всего маршрута составляет около 20 километров. Он следует от остановки «Красный Мост» (поселок АМЗ) до конечной «ЧМК». Всего на линии 86 остановок. Интервал движения — 14 минут.

Новый маршрут № 7 должен разгрузить транспортную доступность густонаселенного микрорайона на улице Кузнецова, где за последние годы выросло многоэтажное жилье.





Жители поселка довольны. Ирина, которая живет в этом районе почти 40 лет, сразу звонит дочери, чтобы рассказать: теперь добираться в центр будет удобнее.

«Состояние маршрутных пазиков, конечно, оставляло желать лучшего, но маршруты были очень удобные — что 17-й, что 40-й. Было жаль, когда убрали. Хорошо, что хотя бы частично власти начинают это исправлять», — говорит женщина.

Троллейбусный маршрут № 7 проходит по улицам 60-летия Октября, Сталеваров, Богдана Хмельницкого, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов, Черкасской, Свердловскому тракту, Свердловскому проспекту, Воровского, Блюхера и Кузнецова.

Добавим, всего в рамках концессии осталось запустить еще четыре троллейбусных маршрута: № 5, 21, 25 и 26 (кстати, 21-й тоже пойдет по улице Кузнецова и свяжет поселок АМЗ с Тракторозаводским районом). Число машин на линиях планируют увеличить с 96 до 150 в будни. Главный сдерживающий фактор сейчас — нехватка водителей.

«На улице Салавата Юлаева построена новая контактная сеть. Туда планируется продлить маршрут № 12 от „Молдавской“, которая раньше была конечной фактически на краю города. Новая линия уже введена в эксплуатацию и проверена. Сейчас ждем, когда компания „Синара“ наберет необходимое число водителей. Надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время», — рассказал Александр Егоров.





Троллейбусы для нового маршрута производятся в Челябинске на заводе городского электрического транспорта (ЧЗГЭТ), входящем в холдинг «Синара — Транспортные машины». По словам гендиректора компании «Городские транспортные решения Челябинска» Сергея Брусника, современные машины, работающие на маршруте, принципиально отличаются от старых моделей.





«Разница — как между „Жигулями“ и Toyota. В троллейбусах установлены видеокамеры, помогающие водителю проезжать перекрестки и стрелки, а также аппараты приема платежей (валидаторы). Водитель теперь только ведет транспорт и не работает с деньгами», — рассказал Сергей Брусник.