На Урале активизируют работу по адаптации мигрантов ради межнационального спокойствия в регионе

Реализацию стратегии государственной нацполитики обсуждают сегодня в Магнитогорске

Уралу нужна консолидация усилий власти, силовиков и гражданского общества для повышения уровня межнационального согласия в федеральном округе. Об этом заявил полпред президента Артем Жога на семинаре-совещании по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ, который проходит сегодня в Магнитогорске.

В совещании принимают участие заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители правоохранительных органов, губернаторы регионов УрФО.

Основные проблемы, обозначенные на совещании: снижение уровня межнационального согласия в регионах Урала; рост числа конфликтов с использованием национального фактора и их искаженное освещение в Сети; недостаточное финансирование мероприятий по профилактике межнациональных конфликтов на местном уровне; необходимость адаптации трудовых мигрантов и контроль за соблюдением ими законодательства.





«На Урале отмечается снижение положительной оценки состояния межнациональных отношений и отношений между людьми различного вероисповедания. Тревожным сигналом является рост количества конфликтов с использованием национального фактора, многие из которых, несмотря на бытовую или криминальную природу, в социальных сетях и телеграм-каналах (в том числе управляемых из-за рубежа) преподносятся как межнациональные», — сказал полпред.

Предлагаемые меры по исправлению ситуации: консолидация усилий органов власти, силовых структур и гражданского общества; активизация работы консультативных советов и межведомственных комиссий.

Особое внимание уделяется проблеме трудовой миграции. В связи с привлекательностью УрФО для трудовых мигрантов акцент делается на адаптации мигрантов к нормам жизни в российском обществе и формировании у них общероссийской гражданской идентичности. Поднимается вопрос об ответственности организаций, привлекающих к работе иностранных граждан, за содействие в получении ими легального статуса и понимания основ миграционного и трудового законодательства.

Напомним, в Челябинской области начал работу Центр социокультурной адаптации иностранных граждан. Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов акцентировал, что структуры создаются прежде всего в интересах граждан России:





«В информационном поле преобладает мнение, что центры адаптации создаются в пользу мигрантов. На самом деле эти центры нужны для того, чтобы коренное население принимало в общество только подготовленных иностранцев, уважающих российские законы и традиции местного населения. То есть центры адаптации создаются в первую очередь в интересах граждан страны, а не мигрантов».

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, южноуральский центр социально-культурной адаптации иностранных граждан уже начал проводить разработанные мероприятия:





«Центр взаимодействует с работодателями, привлекающими иностранных специалистов. Более 2 тысяч иностранных граждан уже прослушали лекции. Планируем проводить регулярный мониторинг адаптации иностранных граждан», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что финансирование областной государственной программы по вопросам нацполитики в 2025 году превысило 100 миллионов рублей, в том числе благодаря субсидиям федерального бюджета. Усилена кадровая составляющая: увеличена численность сотрудников, реализующих национальную политику в области. Определены должностные лица, ответственные за реализацию государственной национальной политики в каждом муниципальном образовании региона, разработаны и приняты отдельные муниципальные программы по реализации национальной политики — с учетом стратегии государственной национальной политики до 2025 года и региональной программы. Увеличено финансирование муниципальных программ, планируется дальнейшее увеличение.

В целом в регионе сохраняется стабильная ситуация в межэтнической и межконфессиональной сфере — благодаря системной работе и проведению значимых мероприятий, многие из которых стали федеральными, например международная научно-практическая конференция «Российское исламоведение: ислам в истории и современной жизни России», Верхнеуральские образовательные чтения, мероприятия, посвященные священномученику митрополиту Петру Крутицкому и т. д.

Однако, признал Алексей Текслер, события в Коркино негативно повлияли на оценку межнациональных отношений в Челябинской области, и тут власти сделали выводы:

«Сделаны выводы, количество инцидентов уменьшилось. Ситуация взята под контроль, проведены оперативные мероприятия, в том числе силовым блоком. Приняты и кадровые решения в руководстве города. Продолжается контроль ситуации с цыганской общиной. Регулярно проводятся рейды, обеспечивается правопорядок. Особое внимание уделяется соблюдению гражданами своих обязанностей. И важнейшая составляющая для предотвращения конфликтных ситуаций — достоверная информация», — подчеркнул глава региона.

Добавим, взаимодействие с Ассамблеей народов России в Челябинской области вышло на новый уровень: реготделение исполняет функции ресурсного центра. А системное взаимодействие с Домом народов России позволит участвовать в федеральных проектах. Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с директором Дома народов Анной Полежаевой.