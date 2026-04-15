Сезонная аллергия предполагает отказ от этих продуктов

Их употребление может запустить перекрестную реакцию

Людям, склонным к сезонной аллергии, важно знать о продуктах, способных сделать симптоматику поллиноза более выраженной, чтобы отказываться от них на период цветения растений.

Определенным продуктам присуща перекрестная реактивность: структура их белков схожа с пыльцевыми аллергенами. Это вызывает путаницу в организме и заставляет иммунную систему бурно реагировать на какую-то еду, воспринимая пищу как «врага».

Наиболее агрессивным весенним аллергеном считается пыльца березы, и, если у вас есть на нее негативная реакция, вам не стоит питаться яблоками, грушами, сливами, персиками, абрикосами, киви, морковью, сельдереем, картофелем, помидорами, огурцами, луком, миндалем, фундуком, грецкими орехами, укропом и петрушкой.

Если чувствительность вызывают злаковые травы вроде тимофеевки, овсяницы, ежи, нежелательно угощаться хлебобулочными и макаронными изделиями, овсяной, пшеничной, манной, рисовой крупами, квасом, пивом, виски.





Когда причиной аллергии становятся сорные травы типа полыни, амброзии, лебеды, не ешьте семена подсолнечника, халву, нерафинированное подсолнечное масло, дыню, арбуз, персики, цитрусовые, сельдерей, укроп, морковь, чеснок; под запретом травяные сборы и фиточаи, где присутствует ромашка, календула, мать-и-мачеха, а также вермут, бальзамы, травяные настойки.

Если избегать аллергенов, это станет лучшей защитой от обострений. Пока длится цветение, особое значение приобретает ежедневная влажная уборка дома, использование очистителей и увлажнителей воздуха, проветривание помещений исключительно в ранние утренние и поздние вечерние часы, а также тщательное мытье в душе по возвращении домой, промывание носовых ходов и полная смена уличной одежды на чистую.

Читайте также: Как пережить сезон аллергии.

Смотрите еще: При аллергии на химию мыть окна можно «бабушкиными» средствами.