Магнитогорск примет «Финал четырех» по баскетболу среди женских команд

За титул чемпиона Высшей лиги сразятся «Металлург» и «Славянка‑ЧКПЗ»

Стали известны даты и время проведения «Финала четырех» Высшей лиги по баскетболу среди женских команд. Турнир пройдет 22 и 23 апреля в Магнитогорске, за титул чемпиона России поборются и два южноуральских клуба — хозяева турнира и челябинская «Славянка-ЧКПЗ», сообщает Российская федерация баскетбола.

Позади осталась большая часть регулярного чемпионата и первый раунд плей-офф. В решающую стадию турнира добрались четыре лучшие команды Высшей лиги чемпионата России среди женщин. Среди них и два южноуральских клуба — магнитогорский «Металлург» и челябинская «Славянка-ЧКПЗ».

«Финал четырех» Высшей лиги по баскетболу в Магнитогорске. Расписание матчей:

22 апреля. 16:00. «Славянка-ЧКПЗ» vs «Спартак» (Московская область).

22 апреля. 19:00. «Металлург» vs «Юность» (Пенза).

23 апреля. 16:00. Матч за 3-е место.

23 апреля. 19:00. Финал.

Решающие сражения за трофей принимает Магнитогорск. В первый день, 22 апреля, состоятся полуфинальные поединки. По их итогам определятся команды, которые на следующий день сразятся за бронзовые медали, и битва за чемпионство. Все матчи «Финала четырех» пройдут в ДС имени И. Х. Ромазана. Вход свободный.

