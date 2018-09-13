/ Борис Дубровский и его команда сохраняют лидерство среди политиков Южного Урала

По результатам работы за август губернатор сохранил позиции в рейтинге.

Агентство политических и экономических коммуникаций представило результаты традиционного анализа деятельности южноуральских политиков по итогам августа. Активность среди чиновников к концу лета возросла в связи с активностью при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС и продвижением проекта Уральской ВСМ.

Состав группы с очень сильным влиянием, по данным аналитиков, остается привычным. Ее возглавляют губернатор Челябинской области Борис Дубровский, начальник управления ФСБ РФ по Челябинской области генерал-майор Юрий Никитин и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Дальше следуют руководитель СУ СКР по Челябинской области Денис Чернятьев, руководитель аппарата губернатора и правительства Евгений Голицын, мэр Челябинска Евгений Тефтелев, начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области Андрей Сергеев, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин, замгубернатора Евгений Редин и председатель ЗСО Владимир Мякуш.

Группу с сильным влиянием возглавляет депутат ЗСО, председатель Совета директоров ОАО «ЧТПЗ», первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области Александр Федоров.

В группе 4 новых фигуранта. Это председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексей Лошкин — 17 место, министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын — 18, президент «ОПОРы России», представитель ОНФ в Челябинской области Александр Калинин — 20 и заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов — 25. — сообщил сайту «Первый областной» представитель АПЭК на Южном Урале, политолог Андрей Лавров.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский является одним из лидеров медиарейтинга среди всех руководителей субъектов Российской Федерации.