/ Представители Челябинской области выступили на заседании совета по молодежной политике УрФО

На мероприятии присутствовал полпред президента Николай Цуканов.

В Екатеринбурге состоялось заседание совета по молодежной политике при полпреде президента в Уральском Федеральном округе Николае Цуканове. В заседании приняли участие также заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова и более 130 представителей активной молодежи Урала. Среди них были и представители Челябинской области. Полпред Николай Цуканов отметил, что именно молодежь должна быть заинтересована в благоустройстве нашей страны.

У России огромная территория, которую нужно развивать, благоустраивать, делать комфортной для жизни. И это также дело молодых людей. А значит, их необходимо заинтересовать, помочь увидеть перспективы жизни и работы на своей малой Родине. — подчеркнул Николай Цуканов.

Отмечается, что основными принципами совета станут открытость, добровольность участия и ориентированность на результат. В ближайшее время будет создана рабочие группы по направлениям, они будут функционировать в постоянном режиме, а их основной задачей станет — разработка и реализация перспективных проектов. В дальнейшем возможно появление проектных офисов.