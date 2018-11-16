/ Семинар по национальной политике прошел в Екатеринбурге

Специалисты УрФО посетили обучающее мероприятие «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации».

С 13 по 15 ноября в Екатеринбурге проходил обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» для представителей Уральского федерального округа. Организаторами выступили: МГУ имени М. В. Ломоносова и Федеральное агентство по делам национальностей во всех федеральных округах.

На семинаре специалисты, работающие в сфере межнациональных отношений, послушали выступления спикеров, среди которых были руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель губернатора — руководитель Аппарата губернатора и Правительства Свердловской области Валерий Чайников и другие чиновники. Лекции и практические занятия проводили преподаватели МГУ.

Были рассмотрены такие вопросы, как: закономерности формирования Российского многонационального государства, содержание стратегических документов, определяющих основные направления государственной национальной политики, основания этнополитических и этноконфессиональных конфликтов и пути их разрешения и многие другие.

Подобный обучающий семинар был необходим давно, потому что в регионах очень мало экспертов и специалистов по данному направлению. — отметила Флюза Гайсина, сотрудник управления по взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Челябинска.

После посещения семинара все участники получили сертификаты, подтверждающие повышение квалификации.