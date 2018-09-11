/ Борис Дубровский признан одним из самых медийных глав субъектов России

Глава региона вошел в топ-10 рейтинга за август.

Компания «Медиалогия» представила традиционный рейтинг медийности среди губернаторов России. Разработчик проанализировал активность руководителей за август. Глава Челябинской области поднялся сразу на 4 позиции по сравнению с предыдущим месяцем и занял 7 строчку.

Губернатор Челябинской области сообщил, что строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году, в том числе конгресс-холла, общественно-делового центра и гостиниц, идет по графику. Также Борис Дубровский провел педагогическое совещание, на котором обсудил вопрос готовности образовательных учреждений принять детей 1 сентября. Помимо этого, Борис Дубровский и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов во время рабочей встречи обсудили реализацию комплекса мер по улучшению экологической ситуации в регионе. — объяснили расстановку глав в медиарейтинге представители «Медиалогии».

Также губернатор Челябинской области находится в топе рейтинга глав Уральского федерального округа. Борис Дубровский занял второе место, уступив лидерство коллеге из Тюменской области Александру Моору.

Отметим, что место в рейтинге формируется на основе медиаиндекса. Этот показатель оценивает эффективность пиар-компаний.