Челябинская область первой протестирует механизм инфраструктурных облигаций

Регион является пилотным в реализации нового вида поддержки жилищного строительства

Челябинская область станет первым регионом России, где для строительства социальной инфраструктуры используют механизм инфраструктурных облигаций. Проект возведения школы и детского сада, а также создания инженерных сетей и дорог в загородном квартале «Белый хутор» (поселок Западный Сосновского района) ранее был одобрен АО «ДОМ.РФ», а 8 июля получил положительное решение межведомственной комиссии Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Решение межведомственной комиссии позволяет нам приступить к практической реализации нового механизма финансирования инфраструктуры в рамках жилищного строительства. На загородном квартале „Белый хутор“ в Челябинской области мы обкатываем взаимодействие с застройщиками и региональными властями для масштабирования применения инфраструктурных облигаций на всю страну», — отметил директор «ДОМ.РФ» по инфраструктурным облигациям Антон Никитин.

В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина правительство страны реализует так называемое инфраструктурное меню. Это набор различных мер поддержки жилищного строительства — например, инфраструктурные облигации, кредиты Фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Я очень рад, что первый такой проект в стране реализуют в Челябинской области. „Белый хутор“ — новый жилой квартал, там уже есть дома, и проблемы нам известны — это отсутствие школы и детского сада. Мы для жителей „Белого хутора“ будем строить социальную инфраструктуру с привлечением инфраструктурных облигаций, точнее, займа, который на льготных условиях позволит нам быстро сделать это, не отвлекая бюджетные средства. Там, надо признать, в целом район, где отсутствует социальная инфраструктура — школы. Мы подготовили еще два проекта. Надеюсь, что в ближайшее время они тоже будут реализованы через „ДОМ.РФ“ с помощью инфраструктурных облигаций»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В «Белом хуторе» построят школу на 1100 мест. Проектно-сметная документация объекта уже разработана. К работе приступят в августе этого года. Детский сад будет рассчитан на 290 мест. Строительство этого учреждения начнется в январе 2022 года. Кроме того, построят внутриквартальные сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, улично-дорожную сеть. В рамках проекта реконструируют котельную, это увеличит ее мощность. Также будут проведены благоустройство и озеленение микрорайона. На эти цели застройщику предоставят заем в размере 1,7 млрд рублей.

Отметим, что в этом году планируется начать реализацию еще двух пилотных проектов жилищного строительства. Оба они уже прошли предварительный отбор в «ДОМ.РФ». Это микрорайон «Парковый премиум» и поселок «Твоя Привилегия». В каждом построят по школе и детскому саду, соорудят внутриквартальные инженерные сети, проложат дороги и проведут благоустройство территорий.

