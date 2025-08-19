Региональные избирком и Общественная палата проконтролируют выборы на Южном Урале

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве во время единого дня голосования

Избирательная комиссия Челябинской области и региональная Общественная палата подписали соглашение о сотрудничестве. Совместными усилиями они будут контролировать проведение выборов в единый день голосования, 14 сентября 2025 года. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Стороны сосредоточатся на нескольких ключевых направлениях. Среди них развитие правовой культуры и повышение электоральной активности избирателей, информирование населения о предстоящих выборах, разъяснительная работа по различным видам и способам голосования, а также проведение совместных пресс-конференций.

В процессе подготовки к единому дню голосования избирательная комиссия и палата организуют общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан. Также они будут координировать работу Центра общественного наблюдения, а уже сейчас началось обучение наблюдателей.

Напомним, с 12 по 14 сентября на Южном Урале пройдут выборы, по итогам которых обновится состав регионального ЗСО, а также ряда местных представительных органов.