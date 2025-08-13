Челябинская область подготовилась к единому дню голосования

Выборы пройдут с 12 по 14 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с членом Центральной избирательной комиссии РФ Людмилой Маркиной. Они обсудили подготовку к предстоящему единому дню голосования, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выборы пройдут на Южном Урале с 12 по 14 сентября. По итогам голосования будет обновлен состав регионального ЗСО, а также ряда местных представительных органов. На выборы в парламент зарегистрированы 159 кандидатов по одномандатным округам и 272 кандидата в составе партийных списков.

«В Законодательном собрании у нас 60 депутатов, так что конкуренция будет высокая. Мы прикладываем все усилия, чтобы голосование прошло максимально организованно, в рамках правового поля, прозрачно, открыто, как это должно быть», — отметил губернатор.

Механизмы голосования также обсудили на встрече. В том числе «Мобильного избирателя», ДЭГ, а также организацию работы территориальных и участковых избирательных комиссий. Послезавтра будет запущен проект «ИнформУИК» для информирования граждан.

Людмила Маркина сказала, что в регионе созданы все условия для эффективной работы облизбиркома. Также она отметила высокую политическую активность горожан.

«Зарегистрированы списки кандидатов от шести политических партий, что свидетельствует о наличии конкурентной среды. В одномандатных округах, а также на выборах в органы местного самоуправления зарегистрировано значительное количество кандидатов-самовыдвиженцев. Это вновь подчеркивает открытость и слаженность работы, обеспечивая абсолютно равные условия для всех участников выборного процесса»,— сказала Людмила Маркина.