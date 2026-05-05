Три тысячи челябинских школьников познакомились с Чайковским через нейросети

Для них сыграли музыкально-хореографический спектакль с современными аранжировками классики

Почти три тысячи челябинцев увидели музыкально-хореографический спектакль «Времена года», который переосмысляет произведения Петра Чайковского через фольклор и нейросети. Постановка не просто проводила зрителей сквозь двенадцать месяцев, но и погружала в народные традиции и обряды: Масленицу, охоту, празднества.

Зрителями работы по мотивам цикла пьес Чайковского стали в основном школьники из более чем пятидесяти образовательных и художественных школ Челябинска, их семьи, а также общественные деятели.

Создала спектакль автономная некоммерческая организация эстетического воспитания детей и молодежи «Территория искусства и спорта», а артистами стали воспитанники образцовой хореографической студии «Фантазия». В постановке играли 194 артиста, а самому младшему участнику исполнилось всего два года.

Главная художественная находка проекта — переосмысление классической музыки. Вместо оригинальных фортепианных пьес Чайковского использовали современные интерпретации с фольклорными ритмами. Музыкальные аранжировки подготовила председатель Союза композиторов Челябинской области Полина Сергиенко.

«Мы переосмыслили музыку Чайковского и создали красивую народную историю», — рассказала Полина Сергиенко.

Танцевальные композиции сопровождались спецэффектами — настоящим снегом и осенним листопадом. По задумке режиссера, герои проходят трансформацию и возвращаются на новый годовой круг, что полностью соответствует сказочным канонам.

Особенностью проекта стал конкурс живописи: дети, вдохновившись музыкой Чайковского, написали более ста картин. Выставка этих работ украшала каждый показ, рассказали в «Территории искусства и спорта». Кроме того, организаторы с помощью нейросетей «оживили» Петра Ильича Чайковского на сцене — зрители услышали его реальные высказывания и воспоминания из личных писем.

«Чтобы классика зазвучала для нового поколения, ее надо делать ближе и понятнее. Мы создали синтез технологий, пластики, музыки и живописи», — подчеркнула автор и руководитель проекта Евгения Павлова.

Также организаторы отметили, что смогли такой постановкой заинтересовать детей личностью великого композитора.