Политолог Лавров: «Выборы в Челябинской области можно назвать эталонными для 2026 года»

По его мнению, на состоявшийся избирательный процесс нужно ориентироваться в кампании в Госдуму

В Челябинской области выборы депутатов в Заксобрание только завершились, а эксперты-политологи уже готовятся к следующим. В 2026 году россиян ждет ЕДГ за кандидатов в Госдуму. Напомним, на Южном Урале в этом году впервые за всю историю единороссы собрали более 50% голосов и лидировали с отрывом почти в четыре раза от ближайших оппонентов. Для медиахолдинга «Первый областной» своим мнением и любопытными эпитетами к выборам поделился политолог Андрей Лавров.







Представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров назвал итоги выборов реализацией русской поговорки «Как потопал, так и полопал».

«Кто как работал, так и получил одобрение избирателей. Есть совершенно четкая программа „Единой России“ „Курс Текслера“. В ней понятно и прозрачно изложены программные тезисы: что сделано и что будет сделано. При этом многие проекты начинали реализацию уже летом, получив перед этим предварительное одобрение президента», — подчеркивает политолог.

Другим партиям оказалось нечего предложить на федеральном уровне, считает Лавров. Поэтому в региональной повестке от них звучали «выдернутые из контекста „Единой России“ тезисы».

«Но мало сформулировать программу — важно донести ее до людей. Этим летом я побывал во всех территориях и с уверенностью заявляю, что результат получили те кандидаты, кто выходил на связь с людьми. Это совершенно очевидно», — заявил политолог.

Андрей Лавров считает, что итоги выборов — это прежде всего результат работы губернатора Алексея Текслера и его команды, которая постоянно напрямую работает с людьми. Он упомянул не только личный прием главы региона, но и участие в мероприятиях, встречи с жителями в территориях.

«Если говорить о состоявшихся выборах, то они эталонные для реализации губернаторами в следующем избирательном цикле. Очевидно, что на этот процесс можно ориентироваться в 2026 году. Речь идет о соблюдении всех законодательных требований избирательного процесса и легитимности: нарушений нет. Сравниваем с итогами прошлых выборов: там и явка была меньше, и консолидации общества такой не было», — поясняет он.

Эксперт подчеркивает, что жители Челябинской области высоким процентом явки демонстрируют не просто сплоченность, а доверие действующей политике и курсу развития региона.

«Участие в голосовании — это проявление, выработка новой национальной традиции. Или возвращение старой, но на новом витке», — пояснил он.

Напомним, сегодня секретарь партии «Единая Россия» Владимир Якушев назвал Челябинскую область среди регионов со сложным электоральным рельефом, но сумевшую набрать для партии квалифицированное большинство. Он призвал уже начать подготовку к следующим выборам в 2026 году.