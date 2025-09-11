Долгожданный автомобильный мост через реку Уфу открыли в четверг, 11 сентября, в Нязепетровске. Новое сооружение длиной 153 метра жители ждали долго. До 2019 года мост был аварийным. Работа над возведением новой переправы началась с первого визита губернатора Алексея Текслера в 2019 году в город. После поручения главы региона рабочие сначала построили временный мост, а теперь сдали новый.
Мост имеет две полосы движения по 3,5 метра каждая, а также две полосы безопасности шириной в метр, здесь предусмотрены пешеходный переход и железнодорожный переезд.
Чтобы не оставить жителей без сообщения между берегами, работы разделили на три этапа. В прошлом году из-за обильных дождей площадка была подтоплена. Но и это не помешало сдать сооружение на месяц раньше, чем планировалось.
Сегодня на открытии объекта был вице-губернатор Андрей Фалейчик. По новому мосту сразу пустили автомобильное движение.
