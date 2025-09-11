Работы на теплотрассе в центре Челябинска завершат к 15 октября

Такие сроки сегодня озвучили губернатору Алексею Текслеру

На главной улице Челябинска — проспекте Ленина — идет масштабный ремонт теплотрассы. Здесь меняют 270 метров труб по программе «Большой ремонт 74». Губернатор Алексей Текслер проверил ход работ и побеседовал с подрядчиком, передает с места журналист ИА «Первое областное».

Последний раз теплотрасса подвергалась капитальному ремонту 30 лет назад и изрядно обветшала. Только за последние 5 лет на данном участке теплоэнергетики выявили и устранили 14 повреждений.

«Труба была полностью изношена. Износ был больше 75%. Но само за себя говорит, что трасса 1970 года, последний капитальный ремонт был 30 лет назад. Сейчас идет укладка новой трубы. Полностью со всего объекта, с этой части, мы планируем с благоустройством уйти 15 октября», — рассказал подрядчик.

Изношенные трубопроводы меняются на современные в ППУ-оболочке с гарантией 10 лет и сроком эксплуатации до 30 лет.

Один из важных вопросов от губернатора: скажется ли ремонт на начале отопительного сезона у горожан?

«У нас все реконструкции, все капремонты с времянками. Мы отключаем потребителей только в момент, когда времянку монтируем, врезаем. И в последний момент, когда переключаем тепло с времянки уже на постоянную сеть. Но это в течение одного дня», — ответил вице-мэр Александр Астахов.

После ремонта теплотрасса безаварийно обогреет более 60 домов, 4 детсада и 3 школы.

В ходе реконструкции также с проезжей части улицы Энгельса убрали тепловую камеру, что улучшит качество дорожного покрытия и сделает сеть более безопасной.

Во время ремонта удалось сохранить дорогостоящие и редкие виды деревьев. Теплоэнергетики даже внесли изменения в проект, чтобы сохранить голубую ель, которой десятки лет. Работы вблизи растущих деревьев проводятся с особой аккуратностью, чтобы не затронуть и не повредить растущие деревья.

Нарушенное благоустройство будет восстановлено после завершения работ.