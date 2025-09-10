Губернатор Челябинской области провел личный прием граждан в приемной президента РФ

Алексей Текслер пообещал южноуральцам отремонтировать дорогу, провести газ и решить жилищный вопрос

В среду, 10 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан в приемной президента РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Председателю Совета ветеранов из деревни Теренкуль Красноармейского района Лидии Кокшаровой глава региона пообещал завершить капитальный ремонт автодороги Теренкуль — Бродокалмак — Алабуга. В рамках государственной программы уже заключен долгосрочный контракт с подрядчиком. В 2025 году будет введено в эксплуатацию более 3,6 км дороги, а в 2026 году — еще 6 км. Вопрос находится на контроле властей.

Учитель истории из деревни Бурино Кунашакского муниципального округа Розалия Шавалова попросила провести в деревню высокоскоростной интернет и мобильную связь. Это необходимо для успешной учебы школьников. До конца года ПАО «Ростелеком» обеспечит деревню точкой доступа к интернету со скоростью не ниже 10 Мбит/с, а также средствами сотовой связи.

«Мы работаем над тем, чтобы все малые населенные пункты обеспечивать доступной сотовой связью и интернетом. Это отдельная федеральная программа, в которой мы участвуем, у нас есть региональная программа, которая позволяет делать это в больших объемах», — заявил губернатор.

Заместителю директора МАУ «Физкультура и спорт» из Чебаркуля Александру Селиванову пообещали выделить средства на покупку снегохода и оборудования для создания лыжных трасс. Губернатор также дал поручение рассмотреть вопрос строительства лыжероллерной трассы вблизи Чебаркуля.

Пенсионерка из деревни Левашева Аргаяшского округа Елена Аймуканова пожаловалась на отсутствие газа. Газопровод для 250 домовладений уже строится, Алексей Текслер попросил запустить его в эксплуатацию до зимы.

«Коллеги, прошу максимально ускориться, чтобы газ у людей появился до зимы», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сироте Артуру Минину из Копейска предоставят собственное жилье, а семья Юрия Горинова уже на этой неделе получит благоустроенную двухкомнатную квартиру вместо ветхо-аварийной.