Челябинские единороссы впервые набрали более 50% голосов в регионе

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев оценил результат регионального отделения как «большой шаг вперед»

В Челябинской области завершилось голосование за депутатов восьмого созыва в Законодательное собрание региона. По данным облизбиркома на 10 утра 15 сентября, в едином дне голосования приняли участие 999 тысяч 738 жителей Южного Урала, явка составила 39,98%. Эти выборы стали одними из самых спокойных и в то же время самых активных за последние годы. В редакции ИА «Первое областное» проанализировали итоги голосования пятилетней давности и нынешние. Делимся с вами любопытными фактами.

О том, что эти выборы в Челябинской области можно назвать спокойными и консервативными, накануне высказался известный политолог Евгений Минченко. По его мнению, спокойный ход голосования связан с введением ДЭГ — дистанционного электронного голосования, высоким уровнем консолидации вокруг президента и губернатора. Свои выводы он подтвердил и сегодня утром.

По предварительным данным, голоса распределились следующим образом. По единому округу 54,48% — у «Единой России», 13,43% — у «Справедливой России», 9,79% набрала ЛДПР, 8,11% — партия «Новые люди», 5,94% — КПРФ и 5,69% — Партия пенсионеров.

По одномандатным округам 28 мандатов забирает ЕР, два мандата — «эсеры».





Пять лет назад на выборах депутатов Заксобрания седьмого созыва явка составила 33,90%. Приняли участие в голосовании 878 тысяч 773 избирателя. Тогда пятипроцентный барьер для распределения депутатских мандатов не преодолели три избирательных объединения: «За правду», «Родина» и «Партия Роста». В этот раз на избирательной арене Челябинской области про них не вспоминали. Зато все шесть партий, выдвинувшихся на выборы-2025, взяли пятипроцентный порог.

Стоит отметить, что «Единая Россия» в Челябинской области не только в этих выборах обходит своих ближайших оппонентов почти в четыре раза, но и обгоняет свои же показатели на прошлых выборах: 54,48% сейчас против 42,59% пять лет назад. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» на этот раз показывают понижение относительно своих же показателей. Стабильные избиратели — у Партии пенсионеров: и в прошлый, и в этот раз она набирает почти 6%.

Таким образом, впервые за всю историю челябинские единороссы собрали более 50% голосов. Этот факт выделил сегодня секретарь генсовета партии Владимир Якушев во время брифинга по итогам выборов. Челябинскую область он выделил в числе победителей, подчеркнув сложный электоральный рельеф региона.

«Челябинская область получила квалифицированное большинство. Сегодня „Единая Россия“ впервые за всю историю набрала более 50% голосов в регионе по списку», — прокомментировал он.

По словам Владимира Якушева, показательно, когда партия по единому списку собирает не просто большинство голосов избирателей, а этот объем превышает 50%.

«Когда мы набираем 50 и более процентов, это характеризует нашу работу, консолидацию всех сфер вокруг лидера партии — нашего президента. Этот результат — большой шаг вперед», — пояснил он.

Также Владимир Якушев подчеркнул, что победа партии во многом показатель поддержки курса глав регионов. Так, в Челябинской области возглавляет «Единую Россию» губернатор Алексей Текслер.

Секретарь «ЕР» добавил: по завершении ЕДГ-2025 необходимо сразу начинать подготовку к следующему единому дню голосования. В 2026 году россиян ждут выборы депутатов в Госдуму.