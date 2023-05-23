Товарооборот Челябинской области и Китая вырос в два раза

Губернатор Алексей Текслер пригласил китайских партнеров к реализации совместных проектов

«Вместе со мной из России приехали руководители целого ряда государственных ведомств, регионов, а также первые лица многих крупнейших компаний. И все они открыты для диалога, для развития двусторонних контактов по своим направлениям, расширения областей приложения совместных усилий»,

— подчеркнул премьер-министр.

«Мы лидеры в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, аграрно-промышленный сектор, радиоэлектроника. Наши предприятия известны по всему миру. У нас с Китаем давние дружественные связи. И они приносят реальный экономический эффект. В прошлом году наш взаимный торговый оборот вырос более чем на 70%. За первый квартал текущего года этот рост еще выше — более чем в два раза»,

— сказал Алексей Текслер.





«Наша область — надежный и ресурсный партнер, который поставляет качественные товары и оказывает востребованные услуги. У нас множество успешных примеров сотрудничества в сфере промышленности с китайскими партнерами. Китайские специалисты помогают строить промышленные объекты, идут поставки оборудования, транспорта. Мы в свою очередь поставляем продукты питания, изделия из металла и другую продукцию. Примеров нашего сотрудничества должно становиться все больше и больше. Челябинские предприятия различных отраслей заинтересованы в развитии, в локализации производств на своих площадях»,

— подчеркнул Алексей Текслер.

«Это наш основной пункт для продвижения товаров и услуг на рынки стран Центральной и Восточной Азии, Ближнего Востока. Проектная мощность комплекса — 2,5 млн тонн грузов в год»,

— сказал Алексей Текслер.

«Приглашаю всех китайских партнеров к реализации совместных проектов с Челябинской областью. Это даст нам возможность сделать новые шаги на пути дружбы наших стран и народов. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет крепнуть и позволит достичь практических результатов»,

— резюмировал губернатор.

Взаимный торговый товарооборот Челябинской области и Китая по итогам прошлого года увеличился более чем на 70%, а в первом квартале этого года показал рост более чем в два раза. Об этом губернатор Челябинской области рассказал на Российско-Китайском бизнес-форуме. Глава региона пригласил зарубежных партнеров к реализации совместных проектов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.Алексей Текслер сегодня работает в составе официальной правительственной делегации в китайском Шанхае. Форум открыли пленарным заседанием, на котором выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Алексей Текслер выступил на круглом столе, посвященном промышленному и инвестиционному потенциалу российских регионов и бизнес-инициатив. Он отметил, что Челябинская область входит в число наиболее развитых регионов страны.Со многими провинциями Китая Челябинская область уже заключила соглашения о сотрудничестве. Сейчас идет согласование договора с провинцией Шаньдун. Ее Алексей Текслер посетил с делегацией в прошлом месяце.Губернатор напомнил про подготовку в Челябинской области высококвалифицированных специалистов, в том числе со знанием китайского языка, для работы на производстве. Благодаря географическому расположению регион привлекателен как логистический центр. Удачное географическое положение на границе Европы и Азии позволяет осуществлять поставки в промышленные центры России — на Урал, в Сибирь и Поволжье. Регион имеет удобные транспортные выходы на ключевые железнодорожные магистрали и автотрассы стран Средней Азии. А вблизи международных транспортных коридоров, в том числе по направлению «Север-Юг», расположен транспортно-логистический комплекс «Южноуральский».Губернатор предложил направлять грузы по пути через Казахстан в Челябинск и далее в Уральский регион и по всей России.