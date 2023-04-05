Алексей Текслер и делегация Челябинской области отправились в Китай

Губернатор проведет ряд встреч в провинции Шаньдун

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и делегация региона едут в КНР с рабочим визитом. Цель поездки — налаживание сотрудничества с руководством и бизнесом провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает пресс-служба главы Челябинской области.



По данным пресс-службы, в планах Алексея Текслера — встреча с губернатором провинции Чжоу Найсяном и переговоры с руководством крупных компаний. Глава Челябинской области намерен обсудить сотрудничество в сферах машиностроения и образования, поставки продукции южноуральского агропрома. Участники делегации также проведут встречи с представителями китайского бизнеса для расширения торгово-экономических связей с Китаем.

Шаньдун — провинция на востоке КНР. В регионе развиты множество отраслей рынка, от программного обеспечения до судостроительства, здесь же расположены 26 процентов нефтеперерабатывающих мощностей страны. Челябинцы во главе с губернатором будут работать в столице региона Цзинань и крупнейшем городе Циндао.