Челябинская область укрепляет сотрудничество с китайской провинцией Шаньдун

Губернатор Алексей Текслер сформулировал свои предложения по укреплению взаимодействия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с секретарем парткома китайской провинции Шаньдун Линь У. В городе Цзинань, административном центре провинции, стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества, сообщила сегодня, 6 апреля, пресс-служба правительства региона.

«Наш регион находится на границе с Казахстаном, вокруг Челябинской области сосредоточены другие густонаселенные, промышленные регионы России. Есть логистические центры, которые связывают Челябинскую область с другими регионами страны и со Средней Азией. Предлагаю расширять сотрудничество по укреплению нашего товарооборота», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона сформулировал ряд предложений по укреплению взаимодействия: усилить кооперационные связи в сфере машиностроения, наладить поставки сельхозпродукции из Челябинской области в провинцию Шаньдун, развивать сотрудничество в сфере высшего образования, запустить совместные туристические проекты.

Алексей Текслер напомнил, что в настоящее время заключены соглашения между ЮУрГУ и двумя вузами провинции: Шаньдунским институтом бизнеса и технологий и Китайским нефтяным университетом. По словам губернатора, регион готов принимать большее количество китайских студентов, приглашать к себе китайских преподавателей.

Также регион готов предложить гостям из Китая пакетные туры для туристов. Им могут быть интересны национальные парки, горнолыжные курорты и другие туристические объекты региона. А жителям Челябинской области — достопримечательности и пляжный отдых в Шаньдуне.

Кроме того, в настоящее время идут переговоры с представителями китайских авиалиний об открытии прямого авиарейса Челябинск — Циньдао.

В завершение Алексей Текслер пригласил делегацию провинции Шаньдун посетить Челябинскую область.