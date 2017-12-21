/ «Мы движемся в правильном направлении». Депутат Литовченко остался доволен социальной и экологической работой региона

Парламентарий прокомментировал прошедшую пресс-конференцию губернатора Челябинской области.

Пресс-конференция Бориса Дубровского не оставила равнодушными депутатов Госдумы, избиравшихся от Челябинской области. Свой комментарий дал и парламентарий Анатолий Литовченко. Он рассказал, что после пресс-конференции поднялось настроение. Во многом это было связано с небольшим отчетом главы региона о приросте в экономике. Также Анатолий Литовченко порадовался большому количеству социальных тем. Например, губернатор рассказал о контроле за переселением аварийных домов в Копейске и рекультивации Коркинского разреза.

Меня очень волновал Копейск, переселение из аварийного жилья. Наверное, это самый сложный по Челябинской области муниципалитет в плане переселения из ветхо-аварийного жилья. Только в этом году около 300 миллионов выделено губернатором на переселение. Также меня волнуют проблемы Коркинского района, по которому меня избирали. Коркинский разрез ни на минуту не остается бесхозным и не останется. Несмотря на то, что у нашей угольной компании лицензия с 1 числа заканчивается, создано новое предприятие, которое будет следить. Мнение людей о том, что разрез никому не будет принадлежать, развеялись в пресс-конференции губернатора. Судьба разреза сегодня понятна. Он будет засыпан производством строящегося Томинского ГОКа, если тот не будет строиться, то разряз засыпят отвалами. Судьба угольного разреза была четко определена. Экологических взрывов мы не будем ждать. — выразил свое мнение Анатолий Литовченко.

Одной из самых обсуждаемых на пресс-конференции стала тема экологии. По мнению депутата Анатолия Литовченко, работа, которая велась в 2017 году, должна быть обязательно продолжена. В первую очередь, это касается законопроекта о квотировании выбросов.

Пока мы не увидим, что закон принят, что пересчитаны нормативы, что все без исключения предприятия заключили соглашения и они вкладывают собственные средства в улучшение экологии. У нас многое сделано. Мы привлекли внимание всей страны к этой проблеме. Если спросить в Госдуме, какая проблема и кто на первом месте, сразу скажут: Челябинск. Поэтому и Госсовет состоялся, где губернатор докладывал. Москва знает, что Челябинску нужно помогать. До федеральных структур донести проблему не так просто, тем более с поручения Президента по этой проблеме, чтобы был принят закон по сводным расчетам. Движемся мы не так быстро, как хотелось бы, но в правильном направлении. — сообщил Анатолий Литовченко.

Важными парламентарий посчитал работу с медицинской сферой и с созданием новых предприятий, рабочих мест, привлечением инвестиций. Все это поможет Челябинской области развиваться и идти к одной из важных целей: принятию саммита ШОС в 2020 году.

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