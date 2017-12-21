Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.32 -0.24 69.13 -0.39
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-20 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Мы движемся в правильном направлении». Депутат Литовченко остался доволен социальной и экологической работой региона

«Мы движемся в правильном направлении». Депутат Литовченко остался доволен социальной и экологической работой региона

Парламентарий прокомментировал прошедшую пресс-конференцию губернатора Челябинской области.
21.12.2017
  |  Политика

Пресс-конференция Бориса Дубровского не оставила равнодушными депутатов Госдумы, избиравшихся от Челябинской области. Свой комментарий дал и парламентарий Анатолий Литовченко. Он рассказал, что после пресс-конференции поднялось настроение. Во многом это было связано с небольшим отчетом главы региона о приросте в экономике. Также Анатолий Литовченко порадовался большому количеству социальных тем. Например, губернатор рассказал о контроле за переселением аварийных домов в Копейске и рекультивации Коркинского разреза.

Меня очень волновал Копейск, переселение из аварийного жилья. Наверное, это самый сложный по Челябинской области муниципалитет в плане переселения из ветхо-аварийного жилья. Только в этом году около 300 миллионов выделено губернатором на переселение. Также меня волнуют проблемы Коркинского района, по которому меня избирали. Коркинский разрез ни на минуту не остается бесхозным и не останется. Несмотря на то, что у нашей угольной компании лицензия с 1 числа заканчивается, создано новое предприятие, которое будет следить. Мнение людей о том, что разрез никому не будет принадлежать, развеялись в пресс-конференции губернатора. Судьба разреза сегодня понятна. Он будет засыпан производством строящегося Томинского ГОКа, если тот не будет строиться, то разряз засыпят отвалами. Судьба угольного разреза была четко определена. Экологических взрывов мы не будем ждать. — выразил свое мнение Анатолий Литовченко.

Одной из самых обсуждаемых на пресс-конференции стала тема экологии. По мнению депутата Анатолия Литовченко, работа, которая велась в 2017 году, должна быть обязательно продолжена. В первую очередь, это касается законопроекта о квотировании выбросов.

Пока мы не увидим, что закон принят, что пересчитаны нормативы, что все без исключения предприятия заключили соглашения и они вкладывают собственные средства в улучшение экологии. У нас многое сделано. Мы привлекли внимание всей страны к этой проблеме. Если спросить в Госдуме, какая проблема и кто на первом месте, сразу скажут: Челябинск. Поэтому и Госсовет состоялся, где губернатор докладывал. Москва знает, что Челябинску нужно помогать. До федеральных структур донести проблему не так просто, тем более с поручения Президента по этой проблеме, чтобы был принят закон по сводным расчетам. Движемся мы не так быстро, как хотелось бы, но в правильном направлении. — сообщил Анатолий Литовченко.

Важными парламентарий посчитал работу с медицинской сферой и с созданием новых предприятий, рабочих мест, привлечением инвестиций. Все это поможет Челябинской области развиваться и идти к одной из важных целей: принятию саммита ШОС в 2020 году.

Подробнее о пресс-конференции читайте в НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

просто мать
08:22, 22.12.2017
Пока нас тут безнаказанно травят промышленники, все эти дяди и тети просто тупо пиарятся на самой больной теме Челябинцев! Вместо того чтобы на законодательном уровне ужесточать наказание за причинение вреда здоровью миллионного населения, снижения квот заводам, возврату норм ПДК на прежний уровень! Четыре года одни только разговоры, а ситуация со смогом только ухудшается!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Скончался лидер «Песняров» и «Сябров»
сегодня в 11:43
Скончался лидер «Песняров» и «Сябров»
Общество
Беззаботный отдых в Уральской Швейцарии
сегодня в 11:20
Беззаботный отдых в Уральской Швейцарии
Спорт
Еще двух уральцев лишили медалей Олимпиады в Сочи
сегодня в 11:11
Еще двух уральцев лишили медалей Олимпиады в Сочи
Общество
Кабмин утвердил необходимость отказаться от долевого строительства
сегодня в 10:33
Кабмин утвердил необходимость отказаться от долевого строительства
Общество
Как выбрать сладкий подарок для ребенка?
сегодня в 10:01
Как выбрать сладкий подарок для ребенка?
Общество
Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки
вчера в 18:30
Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки
Общество
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
вчера в 17:52
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
Происшествия
Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска
вчера в 17:21
Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна