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/ «Ключевой приоритет определен правильно». Депутат Госдумы отметил экологические инициативы губернатора

«Ключевой приоритет определен правильно». Депутат Госдумы отметил экологические инициативы губернатора

Владимир Бурматов пообещал поддержку в проведении законопроекта о сводных расчетах выбросов.
сегодня в 18:10
  |  Общество

Сегодня губернатор Челябинской области провел итоговую пресс-конференцию. В ней Борис Дубровский ответил на волнующие журналистов вопросы, большая часть которых была связана с экологией. По ее итогам депутат Госдумы Владимир Бурматов, ставший недавно председателем комитета Госдумы по экологии, отметил важность поднятой темы. По словам парламентария, достичь заметных результатов можно только системной работой.

Ключевой приоритет Борисом Дубровским определен совершенно правильно — это принятие закона о сводных расчетах, подготовленного Челябинской областью, который сегодня находится на рассмотрении Государственной Думы и запланирован на принятие в первом чтении в феврале следующего года. Мы сейчас системно лоббируем его принятие, и, я считаю, что шансы на это очень неплохие. Закон позволит суммировать выбросы всех предприятий и автотранспорта, чтобы реально оценить уровень загрязнения воздуха и снизить его. Тот факт, что эта региональная инициатива может состояться — большая заслуга Губернатора нашего региона. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Внимание Борис Дубровского в ходе пресс-конференции было уделено также и созданию необходимой для улучшения экологической ситуации инфраструктуры.

Не меньшее значение для качества воздуха, которым дышат челябинцы, имеет ликвидация свалки, находящейся в центре Челябинска и в процессе горения выделяющей вредных веществ по объемам сопоставимым с крупным промышленным предприятием. По моей инициативе из федерального бюджета выделено 113 миллионов рублей на решение мусорной проблемы региона и утилизацию отходов в регионе. — продолжает парламентарий.

Подробнее о прошедшей пресс-конференции читайте в нашем итоговом материале.

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