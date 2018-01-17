/ Борис Дубровский назначил и.о. министра экологии вместо подавшей в отставку Ирины Гладковой

Временным главой стала начальник управления охраны окружающей среды ведомства.

Губернатор Челябинской области принял отставку Ирины Гладковой. Борис Дубровский постановил уволить министра экологии с государственной службы. На ее место назначен временный руководитель ведомства, им стала Яна Куприкова.

До назначения Министра экологии Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Куприкову Яну Анатольевну, начальника управления охраны окружающей среды Министерства экологии Челябинской области, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности с 22 января 2018 года, с ее согласия и с установлением должностного оклада и выплатой надбавок по должности Министра экологии Челябинской области. — говорится в официальном постановлении правительства Челябинской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ирина Гладкова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

