/ Уголовным делом обернулось загрязнение реки Миасс ртутью

Следователи разбираются, кто сливал отходы в водоем.

Река Миасс, протекающая по территории Челябинска, оказалась серьезно загрязнена. В ней обнаружили большое содержание ртути. Химическое вещество незаконно сливали предприятия Челябинска, нарушая закон. По этому факту в следственном отделе Металлургического района возбуждено уголовное дело. Предполагается, что предприятия с нарушением правил захоранивали отходы, а это вредило окружающей среде и жителям Челябинска. В следственном комитете информацию не опровергли, но подробности разглашать отказались.

Комментарии по этому поводу мы не даем. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Кого винят в загрязнении, сейчас неизвестно. По данным собственного источника, уголовное дело возбуждено против неопределенного круга лиц.