Итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского

Последняя в 2017 году пресс-конференция главы региона.

11:53. Борис Дубровский. С наступающим всех Новым годом! С годом думающих людей, людей, имеющих собственное мнение. До встречи по итогам первого квартала. Спасибо!



11:50. Борис Дубровский. А вот хорошо, коллеги, что в прошлом году мы решили собираться раз в квартал. Это позволяет снимать напряжение с новогодней пресс-конференции. Предлагаю все жесткие вопросы задать в итоге трех кварталов, а в четвертом собраться с шампанским и просто обсудить, как чудесно мы провели 2018 год и как здорово зайдем в 2019 год. Эта итоговая встреча носит позитивный характер, мне показалось. Спасибо за вопросы. Все они были важные, заставили меня задуматься и поразмышлять. Я специально не читаю вопрос, чтобы самому помыслить немного. Потому что у меня возникает ощущение, что меня не уважают и я сам не могу на вопросы ответить, если ответы мне готовят. Мы можем говорить о трендах, а в разговоре о конкретных вещах упираемся в необходимость глубокого погружения, чтобы объективно оценить ситуацию и ответить на вопрос. Предлагаю 2018 год назвать Годом объективности. Перейти от клипового сознания к объективному мышлению. И формировать положительный имидж Челябинской области, иначе мы будем нести экономические потери, которые будут нивелировать все усилия, которые наша промышленность, наш бизнес применяет для развития территории и жизни людей.



11:48. Екатерина Омельченко, "Деловой квартал". На площадке Общественной палаты во время обсуждения Томинского ГОКа одна сторона отказалась от диалога. Что будете делать с этим?

Будем искать другую площадку. Как заставить кого-то быть в диалоге? Нужно слушать не только себя. Это тоже искусство.



11:47. Андрей Ваганов, "Вечерний Челябинск". Хотел бы задать вопрос как доверенное лицо Деда Мороза. Где вы встретите Новый год и что пожелаете жителям региона?

Буду встречать в Челябинской области. А что пожелать — традиционно. Здоровья, успехов, благополучия, радости, любви в новом году. Пусть в старом году останется все плохое, а в новом будет позитив. Я это говорю совершенно искренне.



11:45. Светлана Зайцева, "Саткинский рабочий". Президент говорил, что выделяет средства на ФАПы в рамках поддержки здравоохранения. Челябинская область тоже будет инвестировать?

Мы обязательно включимся. Трехуровневую медицину мы строим, будем продолжать инвестировать. Коллектив специалистов наш знает, что делает и как строит работу. Это одна из компетенций, о которой мы в периоде можем говорить. Эти статьи бюджета у нас защищены.



11:42. Алиса Иванникова, "Искра". Завод по производству осетровых называют знаковым проектом. К саммиту ШОС и БРИКС мы хотим уже накормить рыбой и икрой гостей. Это реально?

Проект Еткульского района мы поддерживаем. Он знаковый. Технология понятная, используется в Европе и Китае. У нас такой технологии нет. Коллеги готовы рисковать, а мы их будем поддерживать. Нам нужен лидер в такой отрасли. Если покажут этот успех, за ними пойдут следующие, которые начнут тиражировать технологии с небольшим изменением, но все то, что заложено в логике проекта, оно все работает. Новация для нас только, в целом-то ее нет. Место выбрано правильно. Им повезло с водой, она очень хорошая, это снизит затраты на разведение рыбы, потому что воду не надо готовить. А мы проект будем поддерживать. Нам казалось бы, что в 2018 году должны проект зарыбливать, а в 2019 году должна быть уже икра. А к концу 2018 года — товарная рыба. Следующий НГ будем встречать с рыбой, а этот с мясом.



11:40. Александр Скрипов, "Московский комсомолец". Какие события вас сильно огорчили, а какие сильно порадовали в уходящем году?

Ну, сильно меня огорчил коррупционный скандал на федеральном уровне. До сих пор нахожусь по этому поводу в эмоциональном состоянии. А вот порадовало, что наши прогнозы по стабилизации экономики оправдались. Мы это видим теперь. Это то, что можно увидеть и почувствовать на реальной плоскости. Ну, а три — слово "сильно" ко мне навряд ли относится. Я не настолько эмоционален, чтобы сильно огорчиться или сильно порадоваться, это что-то яркое и театральное. Я живу на этой плоскости и веду работу, и понимаю, что всегда, чтобы двигаться вперед, нужно преодолевать всякие сложности. Они будут возникать. И мы должны быть готовы, что падать легко, а подниматься непросто.



11:38. Дарья Годунова, "Телефакт". Скажите, а у вас есть биткоин? Может быть, нашему минэконому инвестировать в криптовалюту?

Да я его ни разу не видел! Это меня беспокоит. Много в минэкономе креативных людей. Проведем сессию какую-нибудь, вдруг что-то упускаем. Чувствую, что минэконом очень хочет инвестировать. Предлагаете войти в пирамиду в начале ее создания и выйти вовремя? Все хотят это сделать, но выходят с бумажками из пирамид.



11:36. Егор Хвесюк, ОТВ. Рабочий нашего предприятия спрашивал Президента, можно ли перевести земельный участок в финансовую выплату. Есть ли движение по этому вопросу?

Рабочая группа создана. Решаем вопрос с точки зрения бюджетной обеспеченности, чтобы решение выполнить. Мы должны ответственно подходить к моменту, что возможность у людей появится, люди захотят ей воспользоваться, и у нас может возникнуть очередь. Будет не то, что ожидают многодетные семьи от реализации идеи. Это очевидно хотя бы для Челябинска. Мы уже работали, так получилось, над этим вопросом. Прозвучал он очень вовремя. Он дал нам импульс в движении. В течение первого квартала сможем ответить мы, может ли быть эта инициатива обрести вид областного закона, по которому мы сможем вместо земельного участка формировать денежную компенсацию.



11:31. Кира Дюрягина, "Коммерсант". Проблема с транспортом в Челябинске большая. Будет ли принято волевое решение по поводу метро и передаче туннелей Челябинску от области?

Хотелось бы возобновить строительство метро. Я сам туда несколько раз спускался. В это строительство уже много инвестировали, но еще больше инвестиций требуется. С помощью депутатского комплекса пытаемся попасть в программы метро. Нет пока ни одного метро в стране, построенного без федерального финансирования. Мы в свое время с другими городами-миллионниками просто не успели попасть. С точки зрения стратегии развития подземный транспорт нам потребуется. Может быть, с выходом на земную поверхность, такие решения более дешевые простые. Потребуются нам, чтобы превращаться в современный город. Например, на ВСМ людей надо будет доставлять. Традиционные схемы — это подземный транспорт, привозящий пассажиров на такие станции. К сожалению, все это время город развивался в своей логике, а метро строилось под ту логику, которая была заложена в его проектировании. Когда делился Челябинск на спальные районы и промышленную часть. Сейчас миграция потоков с этой логикой не совпадает. Связи могут быть и другие. Станция метро капитализирует территорию. Мы это видим и в Москве.



Итог ответа: мы работаем над тем, чтобы встроиться в федеральные программы по строительству метро.



11:30. Денис Мякишев, "Российская газета". Мы улучшили показатели, но будет ли больше поддержки для льготной категории граждан, пенсионеров?

Просто скажу, что да, будет. Мы можем твердо стоять на ногах и исполнять свои обязательства, а также размышлять о новых особенностях, которые дает нам финансовое положение. Когда говорим о бюджете развития, строительство садика или школы — как раз развитие и выполнение соцзадач.



11:29. Наталья Еремеева, "РИА Новости Челябинск". Егерь в Кунашакском районе построил дорогу для охотников и должен теперь платить штраф.

Это же решение суда. Как я могу прокомментировать? Раз суд говорит так, значит нельзя. В данном случае. Вопрос-то не как построил, за своей счет, а где построил.



11:24. Ирина Поволоцкая, "УралПрессИнформ". Мне интересно, если вдруг РМК не будет разрабатывать Томинское месторождение, она не будет рекультивировать разрез. Кто тогда будет этим заниматься?

Есть же компания, на балансе которой сейчас разрез. Это совместная компания ЧУК и РМК. Называется, если не ошибаюсь, "Промрекультивация". Спасибо за подсказку. Название говорящее, по Салтыкову-Щедрину. У них обязательства. Никаких "если". Они на себя его взяли. такие же обязательства были у ЧУКа, после окончания деятельности по добыче угля они должны были заниматься рекультивацией.



Это же не кратер лунный. Вывезли отсюда только сами угли, а все породы на борту, вы видите их, когда двигаетесь по дороге. Изначально они и закладывались как объемы для рекультивации. Выположить они должны были откосы, засыпать дно, затем возникало обводнение этого объема и возникало зеркало воды, которое должно было балансироваться притоками воды внутренними и испарением. Теперь просто логика меняется за счет шламов, песков, возникающих за счет продукта переработки Томинского ГОКа. А "если вдруг" всем займется "Промрекультивация". Компания крупная, финансовое положение устойчивое. Позволить себе могут. Другого я не допускаю в своей логике.



11:22. Дмитрий Моргулес, "Челябинский обзор". Как бы вы оценили уходящий год с точки зрения политики и что вы ждете от 2018 года? Кроме мартовских выборов.

В политическом плане я в 2018 году ждут мартовских выборов. Больше серьезной активности у нас не будет. Мы готовимся все вместе к проведению выборов в президенты. Это основная федеральная история. Под флагом политической кампании будет проходить этот год. За выборами будет назначение правительства, оценка, анализ результатов, все это мы увидим. И весь политический ландшафт под этим флагом будет проходить. Считаю, что все остальное под этим меркнет. Довыборы и прочее будет проходить с меньшей эмоциональностью. Я удовлетворен, что 2017 прошел спокойно.



11:13. Светлана Григорьева, "Знак.ком". В последнее время вы часто водите федеральных гостей в микрорайон "Смолинский". Рассказываете, что часть людей улучшила жилищные условия. А в 10 минутах езды в Копейске людей из центра города пытаются переселить в дома, построенные после 1970 года, при этом в домах, расположенных на окраине, в поселке. Они бы лучше в "Смолинский" переселились, или в центр города, где по цене минстроя продают квартиры в новых домах. Зачем вы такого главу города людям поставили? Может, нужно вмешаться в ситуацию?

Вы так интересно говорите, что я часто вожу на "Смолино". Один раз был я, когда объект открывали, ну и когда строился. И однажды гостей туда привел. Получилось красиво, согласитесь. Я видел искреннюю радость людей, которые туда переселились. Закончили мы вовремя, очень четко, традиционно для Челябинской области, опорного края державы, переселение из ветхоаварийного жилья. Не у всех так, мягко скажем. Закончилась федеральная программа. Мы ждем, когда она опять начнет работать, может быть, в другом ключе. Хотели бы получить финансовую поддержку от федеральных органов. Переселение из ветхоаварийного жилья — полномочия местных властей. Содействие мы оказываем, понимая, что бюджет местный делать это не позволяет. Одна из серьезных территорий, как вы правильно обозначили, это Копейск. Муниципалитет объявил торги, у него есть деньги, деньги мы выделили на покупку квартир для переселения из ветхоаварийного жилья. В процессе торгов, судя по тому, о чем вы говорите, пришли только те застройщики, граждане или коммерсанты, по цене, с которой мы торгуем этот вопрос, смогли предложить только такие дома. не понимаю, почему застройщики, которые это жилье имеют, не пришли на этот конкурс. Есть дома, построенные в коммерческих целях, квартиры большие. А вообще-то мы должны переселять метр в метр. Мы можем чуть больше дать, потому что есть квартиры, которые такие маленькие в тот период времени были, что просто неприлично переселять людей в такие. Нужно регулировать превышение метража при переселении граждан. Вопрос не можем решить в Копейске, потому что предложений на рынке нет. Проект, о котором вы говорите, потребовал от нас большой организационной работы. Это вызвало серьезную и понятную эмоцию у глав территорий. Когда люди переезжают в Челябинск, территория оголяется, главы не всегда историю поддерживают. Пришлось их убеждать. В каких-то случаях практику будем продолжать. В первый раз подобный объект мы открыли на набережной Миасса. Потому что столкнулись с тем, о чем вы говорите в Копейске. Считаю правильным, что мы переселялись в Челябинск. Понимаю, откуда люди переселялись, из каких помещений. Сделали мы все по-божески.



11:08. Альбина Золотухина. Проблему с "Речелстроем" вы решали еще до звонка Президента. Теперь Пязок в СИЗО. Говорят, что это резкая мера. Что вы думаете по этому поводу? И у "Речелстроя" есть проблемы в Кургане. Нет ли у вас сигналов от коллеги из Курганской области?

Сигналов не было. "Речелстрой" действительно ведет там долевое строительство с проблемами. Пязок действительно арестован. Значит, есть основания задержать его и вести следствие по конкретным эпизодам. Меня сейчас, как и до звонка, беспокоит именно ситуация с самим продолжением строительства всех проблемных наших домов, где задержки со вводом в эксплуатацию. Эмоция дольщиков понятная и объективна. Мы работаем над этим. Арест Пязока в этом нам не помогает и не мешает. Мы поддерживаем нового застройщика. Один дом он точно закончит. У "Гринфлайта" эмоция, например, снята у дольщиков. Мне кажется, люди у нас реально хорошие очень, верят друг другу, и как только видят, что динамика появилась, решения начали искать, спад активности произошел. Люди, уже не дольщики, а кредиторы, по сути, говорят, что отказываются от права на дом, ждут другой, а в завершенный заселяются другие люди. Такая позиция нужна всем, когда мы вынуждены принимать решения. И сейчас "Речелстрой" будет находиться в остроте эмоций, которая связана не со звонком Президента, а с тем, что у людей не было понимания, когда ждать динамику, когда можно будет реализовать права. Как только динамика возникнет, эмоция будет снята. Звонок президента дал нам традиционный импульс.



10:56. Александр Олексюк, "Хорошие новости". Недавно Собянин сказал, что у нас в стране 15 миллионов лишних людей. Они проживают в деревнях и селах. Не вписались в рынок с точки зрения экономики. Хотел узнать, как у нас в регионе дела обстоят. Как вы оцениваете программы поддержки сельской местности. Ну и отток людей из села в город — как вы это оцениваете?

Боюсь повторяться, но яркой эмоции уже нет, какая была 4 года назад, когда только начал я заниматься этой работой. Я городской житель, металлург, производственник, принимал информацию, как она есть, разговор, что в деревне жизни нет. Яркие фразы создали иллюзию, что так на самом деле и есть. Думал, что специалисты-эксперты ситуацию оценили, информацию дали. И вообще Челябинская область — территория рискованного земледелия. Еще одна жесткая фраза. А вот когда я начал погружаться в эти истории, людей и бизнеса, его динамики, я понял, что очень сильно ошибался. Другой вопрос, что они сейчас действительно, может быть, не совсем в эту историю встроились. Много молодых людей организовывают фермерские хозяйства. К примеру, в Верхнеуральском районе мы анализировали, размышляли, что там нового и интересного может появиться. Корни этих людей — казачество, они всегда вели свое хозяйство. Мы стали заниматься этим. И видим активность молодых людей, которые пользуются поддержкой, организовывают маленький доходный бизнес. Мы должны организовать для этого структуру. Раньше это называлась кооперация, существовавшая в деревнях при советской власти. Мы должны создавать что-то современное. Не надо считать, что они не впишутся в нашу цифровую экономику. Они счастливы такой жизнью. А наша цель — чтобы человек был счастлив, хотя бы в короткие периоды своей жизни. А я видел радость от того, что он реализовался. У него есть занятие, есть на что развивать бизнес, часто они возвращаются в села и работают там.



Второе направление — провинциально-историческое. Почему нет? У людей есть земля, они ничего не просят, только просят, чтобы мы им не мешали. Что касается технологичной истории, она совсем другая. За ней как раз цифры, когда мы говорим, что на 5-7% растят агропромышленный комплекс. Это дают наши агропромышленные холдинги. Там конвейерная технология, все дописано до мелочей, любого через три недели туда встроят, потому что обучить могут быстро. Там хорошая зарплата, они поднимают производительность труда и являются источником того, кем являются люди. Холдинги должны развиваться в динамике, в которой они развиваются, осваивая новые рынки и наращивая объемы производства. Мы сейчас по мясу профицитные серьезные. Сдерживающая ситуация - рынки. Нам надо заходить на рынки Китая, Казахстана, именно нашим аграриям. Мы пытаемся сказать о наших возможностях и возможностях нашей территории, и часто это вызывает удивление. Ведь Челябинскую область никто не ассоциирует с агропромышленным комплексом. На "Золотой осени" к нам подходят и говорят: "А вы тут чего?". Я говорю: "Ну просто постоим. Мы вторые по мясу в России, у нас вот такие технологии. Просто постоим, можно?". И все удивляются.



Так что наше будущее за высокими технологиями, генной инженерией, семенным производством. Это другая доходность, производительность труда. Рынки мы найдем, это понятно. Я сам их в свое время искал и находил. Когда некуда отступать, ты очень эффективен. На селе будут высвобождаться люди, а мы будем создавать условия для создания перерабатывающих предприятий, фермерских хозяйств. Но город еще примет 20-30% людей, мигрирующих в города.



10:48. Матвей Кондрашов, "ГТРК "Южный Урал". Прозвучало несколько вопросов по подведению итогов года, несколько о предстоящих. Хотел бы обратить взор на декабрь 2015 года, вы поставили задачу по входу в 10 инвестпривлекательных регионов. Мне кажется, на полгода история затихла. По крайней мере, я ответа не нашел на вопрос. В связи с чем связана такая риторика, какие выводы сделаны, какие планы строятся на следующий год?

Матвей. Собственно, риторика, может, изменилась, потому что мы начали анализировать, почему мы не смогли попасть в 20. Я вырос в такой среде, где ставили мобилизующие цели. Пятилетка за 3 года. 10 было бы очень хорошо. Но почему важно быть в 20? Если я инвестор, я обращаю внимание, куда я приду. Чтобы найти в рейтинге Челябинскую область, надо поковыряться, а Татарстан вижу сразу. 10 — это престижно, красиво, здорово, и к этому мы стремимся.



Затихла эмоция. Мы анализировали, где мы ухудшили ситуацию. По всем показателям, которые можно померить, мы все улучшили. Но мы не смогли донести до людей, что стало лучше. Мы проиграли в оценке бизнеса, ситуации в территории. Но мы признаем, что, наверное, сложно было в 2016 году, даже в 2015 году давать положительные оценки бизнес-среде, когда экономика находилась в таком состоянии, в каком находилась. И здесь мы проиграли. Получили отрицательные оценки. Это отбросило нас, несмотря на положительные количественные оценки, из списка 20 на 22 место. Нас хвалили, а мы были не удовлетворены.



Задача следующего года - попасть в 20. Никто ее не отменял. Мы работали за закрытыми дверями, чтобы взять и удивить вас, войти в заветные 20 регионов. Хорошо, что рейтинг есть, он заставляет нас улучшать ситуацию. Наше наследие — должен улучшиться инвестклимат. Вишенка на торте — попасть в 20. Мы в 10 попадем, все равно должны будем улучшать, даже с большей интенсивностью. Сейчас мы применяем практики территорий-лидеров. Некоторые. В том числе проектное управление. Так что давайте дождемся оглашения рейтинга, ну и потом вы снова нас покритикуете или скажете, что нам это удалось. Я думаю, что если нам это удастся, то будет и ваша заслуга. Больше 50% — некая оценка, интервью, эмоциональная оценка тех, кто ведет бизнес-территорию. Если люди будут ощущать неуверенность, инвестировать не будут. Мы формируем условия и настроения, в немалой степени вместе с вами. Будет успех — это наш успех. Не попадем в 20 — моя проблема, не ваша. Мало с вами встречался и не использовал ресурсы территории.



10:45. Матвей Минибаев, "31 канал". Все скандалы, связанные с экологией, бьют по имиджу Челябинской области. Как нам в таких условиях развивать кластер "Синегорье"?

Ну, чуть сложнее. Мы, конечно, несем потери от этого пузыря разговоров. Я, наверное, еще раз скажу. Люди, которые капитализируют вопрос, надувают пузырь, должны чувствовать ответственность. Говоря, что любят область и потому так представляют в среде.. Ну, я в это не верю. Это моя позиция. Ситуацию мы будем улучшать. Но мы ничем не хуже других территорий. Просто у нас есть несколько переоцененных явлений, капитализированных, имеющих перед собой конкретные фамилии. В этой связи все осложняется. В том числе вера, что Челябинская область может представить качественную туристическую услугу. Наш Горный Урал ничем не хуже Швейцарии. Уверяю вас в этом. Будем последовательно менять имидж Челябинской области как передовой, как области, в которой можно жить качественно, в которую можно приехать, жить и реализоваться человеку, который готов работать.



10:34 — Андрей Трушников, "ЮП". Когда мы узнаем о реальности ШОС и БРИКС, а также ВСМ?

Реальная подготовка вселяет уверенность, что мы получим разрешение на проведение саммита ШОС и БРИКС в Челябинске. У нас скоро будет очередная облетная группа, мы должны показать, что сделали на 1,5 года. Серьезных внешних изменений продемонстрировать мы не сможем, но работу проделали серьезную. Например, строительство конгресс-холла на двух берегах Миасса. Мы больше года собирали лоскутное одеяло из участков земли, распределенных между собственниками, пользователями, арендаторами. А внешне вроде бы ничего не происходит. Мы верим, у меня есть достаточно серьезный оптимизм, что по результатам работы облетной группы мы право получим. Формализация этого решения с точки зрения международной деятельности должна быть реализована в виде документа до конца 2018 года, когда все участники ШОС должны понять, что саммит будет проводиться в той или иной части РФ. Надеемся, что будет Челябинск. Интрига продолжалась весь период, потому что не до конца было понятно на уровне руководителей не приведет ли, что в ШОС вступают новые члены, переход очередности приема. Теперь четко сказано, что нет, Индия и Пакистан не претендуют, встают в очередь. 2020 год - это Россия, а мы за право будем бороться.



Что касается ВСМ. Мы сильно встроены в эту работу. Это была действительно наша инициатива, не более того. Можно оглянуться. Год-два назад трассировка дороги Москва-Пекин через Челябинск даже не шла. Теперь мы встроены. Мы не построили ничего еще, но были так активны, что уже встроены в эту ситуацию. Это положительная иллюстрация того, что я говорил об экологии. Мы говорим об экологии - о нас знают как о грязной территории. Говорим о ВСМ - карандашики все ведут через Челябинск. Мы с удовлетворением увидели, что Свердловская область, когда выходит с заявкой проведения ЭКСПО 2025, мировое ЭКСПО, в качестве обоснования приема 30 миллионов человек показывают, что ВСМ Челябинск-Екатеринбург уже есть. И мы должны быть аэропортом и инфраструктурой, которая принимает гостей и доставляет по ВСМ на ЭКСПО. Мы поддерживаем наших земляков-уральцев в этой инициативе. Мы обречены к 2025 году эту дорогу иметь, чтобы качественно, как всегда в России, мероприятие принять.



А для нас какое наследие, как и наследие ШОС? Мы бы хотели агломерацию Урал видеть с часовой доступностью в два крупных города. 4 миллиона в зоне часовой доступности. Мировая агломерация. Все уже это признают. Мы можем на этот статус претендовать. Это будет очень мощно.



Ну и почему бизнес подключается к ВСМ? Бизнес, который начнет вырабатывать компетенции в ВСМ, тот обеспечится загрузкой на 30-50 лет. Проект серьезный, и мы должны бежать быстрее всех. Мы не конкурируем с Москва-Владимир и Москва-Казань, но наша логика развития связана с опережением. Мы можем создать условия за право опережающего развития в этом направлении. В двух областях наших есть все для строительства: рельсы, поезда, медь для контактного провода, который в России пока не делается.



10:26 — Елена Мицих, "ФедералПресс". Хотели бы узнать, есть возможность вынести предприятия за черту города? Такая практика уже есть в Екатеринбурге. Как оцениваете такие возможности?

Это было бы самое эффективное решение для города, для Челябинска в частности. В каком периоде мы это сделаем — другой вопрос уже. Практика должна быть такая, чтобы мы могли дождаться результатов решений этих. Вынести за территорию города "Мечел" или ЧЭМК точно можно, наверное, но достаточно сложно. Не думаю, что мы сможем этого дождаться. А вот вынести сложные производства, как Коксохим, можно, поставить эту задачу можно в обозримом будущем. Но признаюсь, для меня это красивое заявление, не более того. Но нам нужны новые технологии. С точки зрения влияния на окружающую среду они другие. Одна из задач, которые мы предполагали решать, это выяснение ситуации, как задача вывести показатель на уровень 4-5, чистый воздух, может ли быть решена, если мы останемся вблизи предприятий. Мы сейчас мерим качество воздуха на промплощадке, а интересует всех качество воздуха в местах, где мы живем. И такая идея была заложена Президентом по итогам Госсовета конца прошлого года. Мы, наверное, весь день будем об экологии говорить? Но я настаиваю, что "пилот" мы должны получить, должны научиться управлять этими процессами, и во взаимодействии понять, как задачу эту мы можем решить. Чтобы у Челябинска и Магнитогорска было светлое экологическое будущее. У нас такой яркий пример. В Верхнем Уфалее стало очень чисто. Но безработица была 12%. Сейчас 8%, мы ищем решение. И эмоции людей разные. Те, кто не был связана с металлургическим производством, они были довольны, пока не почувствовали падение покупательского спроса и проблематику, возникшую в городе. По сути это было стремительное развитие событий. Будь оно другим, понимая, что через несколько лет предприятия не будем, мы бы по-другому вели работу, не допустили бы такого уровня безработицы. Были бы расслаблены. Так вот ни в Челябинске, ни в других крупных городах мы такое допустить не можем, хотя время от времени такие суждения возникают, убеждают меня, что это решение. Но повторюсь: они ошибаются.

Итак, если мы и будем выносить предприятия, это будет долгий процесс, и он не должен сказаться на развитии соцэконом развития территории. Чтобы не было ситуации, как в Верхнем Уфалее.



10:25 — Александр Чирков, "ТАСС". В прошлом году ситуация с индексом промпроизводства была хуже?

Мы закончим на уровне 14 года этот год.



10:24 — Алена Васильевых, "Интерфакс Урал". Что может дать челябинским предпринимателям создание национальной криптовалюты в России?

Я, как обыватель, на это смотрю. Кто-то считает, что это будущее, кто-то считает пузырем. Давайте дождемся. Моя личная позиция: я к этому отношения не имею, иметь не собираюсь. Есть люди, которые могут лучше ответить. Насчет инвестиций в криптовалюту ничего не скажу компетентного. Тема модная, но лучше немного подождать, присмотреться. Зачастую модное сегодня оказывается смешным завтра.



10:17. Вести "Южный Урал". Довольны ли вы итогами года экологии?

В целом я вижу положительную динамику в осознании проблемы, которую нам необходимо решать. Я вижу динамику, которая есть в среде промышленников. Они начинают все больше понимать социальную ответственность. Если ты не учитываешь мнение граждан, соцзапросы... Мы видим это на примере ММК, с нами в активной позиции группа компаний "Мечел". Я не удовлетворен тем, что пока не получила наша инициатива стать пилотным регионом с точки зрения управления качеством атмосферного воздуха федеральной поддержки. Год заканчивается, а работа по этому поводу нет. Для нашего региона это основная проблематика, которая звучит, во всяком случае для части. Это основной нерв такой общественный, который надо решать. Я подчеркиваю. Мы не хуже других территорий. Мы активны в этой позиции. Активность понятная, она позволяет выходить с новыми инициативами, я ее поддерживаю. Активность позволяет чувствовать запрос территории. В этом плане я годом, в принципе, и ситуацией удовлетворен.

Мне не нравится, что мы, я говорю, как человек, который любит регион, не до конца понимаем, что излишнее эмоциональное обсуждение, излишняя критика ситуации с экологией приводит к тому, что принимающие решения об инвестициях верят истории, им кажется, что нельзя связывать с территорией свое будущее. Тут нужен баланс. Нужно признавать проблему, двигаться к решению, но не выпячивать ее как основную. Иначе мы потеряем инвестиционную привлекательность как регион.

Та же ситуация с рутением. Никто не понимает, что это такое, но все говорят, что это у нас. Я даже по телефону с людьми говорил, которые просили приехать к нам. Сын, говорят, учиться тут будет, не опасно ли это. И я думаю: как-то мы легко к этому относимся, с иронией, а последствия могут быть тяжелыми. Пузырь в конце концов лопнет, надутый вокруг этой проблемы, и с таким громким хлопком, что последствия могут быть тяжелыми, если на этой тематике мы не прекратим паразитировать. Вот мое отношение. Потому что я практик. Когда говорим о таком процессе, я говорю, а давайте померим и сравним. Какие цифры есть, кроме разговоров. И вдруг мы поймем, что когда "Зеленый патруль" ставит нас вниз, никто не задумывается, почему так. Мы не самые грязные, а самые активные в этой тематике.

И, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, возвращаю всех к тезису: мы не можем позволять никому думать за нас, а нас никто от этой обязанности не освобождал.



10:15 — Робот. Я работаю в медиахолдинге "ГранадаПресс". Хочу стать волонтером на саммитах ШОС и БРИКС в Челябинске. Получится?

Получится, если ты умеешь двигаться. Я не очень понимаю, стационарный ты или нет. Надо двигаться чуть быстрее. Хватательные движения уже есть. Хорошо. Но давайте будем работать.



10:13 — Анастасия Плотникова, ОТВ. Вопрос о рутении-106. Эксперты ищут причины сейчас. Уже озвучили, что рутений был достаточно безопасен для здоровья, но в соцсетях нагнетается паника, людей пугают. Кажется, это создается искусственно. Согласны ли вы с этим? Портит ли имидж региона?

Мою оценку вы, в принципе, определили. В вашей среде это называется фейковая новость. Когда информация появилась, мы сделали свои запросы, получили ответы, что действия нам предпринимать не надо с точки зрения безопасности людей. Мы наблюдали за этой истерией. Последствия для нас негативные, как и любая информация, дискредитирующая ситуацию в области.



10:09 — Борис Дубровский: Коллеги, добрый день. Предлагаю начинать работу. Традиционно начну с того, что доведу цифры, которые есть за 11 месяцев. Они характеризуют социально-экономическое развитие. Индекс промпроизводства - 9,4%, обрабатывающее производство - 5,7%, производство одежды - 20%, металлурги показали 6,5%, производство автотранспортных средств - 2%, производство мебели - 30%, полезные ископаемые - почти 10%. Жилых домов - больше миллиона квадратных метров, 2,6%, областной бюджет - 8,5%, бюджет муниципальных образований 10 миллиардов, то есть 30%. Все это в плюсе.



Среднемесячная зарплата, начисленная по полному кругу организаций, но это за январь-октябрь, - 31 тысяча рублей. Плюсом 4% в сравнении с подобным показателем прошлого года. Безработица - 1,4%. Собственно, вот такие цифры. Это 11 месяцев. Можем предполагать, как закончим год. Думаю, цифры будут близкие. Индекс промпроизводства в любом случае будет 4,5%, выше среднего показателя по РФ. Устойчиво себя чувствуем с точки зрения бюджетного положения. Мы заходили в год с цифрой 28,5 миллиарда рублей, а заканчиваем минус 4 миллиарда наш долг. Будет 24,5 миллиарда. Это очень хорошая ситуация, позволяет выполнить все наши социальные гарантии и обязательства, и иметь бюджет развития, что очень важно.



Имеет смысл сказать, что сильно радует динамика по вводу в действие жилых домов. Наша оценка: мы стабильно уйдем за 1 миллион 350 тысяч квадратных метров. Возвращаемся к результатам 2014 года. Ну и уровень инвестиций по текущему годы мы оцениваем на уровне 2016 года. 195 миллиардов рублей.



Последнюю в 2017 году пресс-конференцию проведет губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он ответит на вопросы представителей СМИ о результатах, которых достиг регион, планах на будущий год, и других важных для Южного Урала темах. Традиционно спрашивают о хоккее, экологии, а в преддверии Нового года — планах главы региона на этот праздник и предстоящие каникулы. Пресс-конференция, уже традиционно, пройдет в онлайн-режиме. Все происходящее будут транслировать на сайте 1obl.tv, а также в официальных группах сайта «Первый областной» в социальных сетях.