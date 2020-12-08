Из-за коронавируса глава Кыштыма вынуждена работать из дома

Чиновник ушла на удалёнку после контакта с больным человеком.

Глава Кыштыма Людмила Шеболаева с этой недели вынуждена работать не в здании мэрии, а из дома. Уйти на самоизоляцию чиновнику пришлось после того, как один человек из её окружения получил положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба администрации города.

«Людмила Шеболаева работает удалённо, так как контактировала с лицом, тест которого на COVID-19 оказался положительным», — коротко замечают в пресс-службе мэрии.

Если следовать предписанию Роспотребнадзора, Людмиле Шеболаевой придется работать из дома в течение двух недель после последней встречи с заражённым человеком. Дата окончания карантина пресс-службой мэрии не сообщается.



На раннее утро 8 декабря в Челябинской области официально подтверждены 28 тысяч 752 случая заражения коронавирусом. А накануне в регион поступила первая крупная партия вакцины от коронавируса и началась массовая вакцинация. Среди первых привиты медики, педагоги и военнослужащие Уральской танковой дивизии.