Почти 10 тысяч человек лечатся от коронавируса в Челябинской области

За последние сутки заболевание подтвердилось у 301 южноуральца.

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. За последние сутки положительный результат на ковид получил 301 человек, один из них — у школьника. Всего на Южном Урале с начала пандемии было зарегистрировано 29 053 случая заражения. Лечение продолжают 9 970 южноуральцев.

«За прошедшие сутки выписаны 258 человек. Всего 18 377 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 1 086 570. За прошедшие сутки — 8 077 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Коронавирус продолжает отнимать жизни. За прошедшие сутки летальным исходом закончилось лечение 13 пациентов. У восьмерых ковид был основным заболеванием, еще пятеро скончались от хронических заболеваний, течение которых усугубил COVID-19.

«За прошедшие сутки умерли 13 человек. От COVID-19: пациентка, 87 лет; пациент, 61 год; пациент, 60 лет; пациент, 67 лет; пациент, 61 год; пациентка, 79 лет; пациентка, 84 года; пациент, 72 года. От других причин: хронический бронхит, очаговый пневмосклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 65 лет; сахарный диабет, атеросклероз аорты, коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 84 года; сахарный диабет, мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 75 лет; хронический бронхит, атеросклероз аорты, коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 73 года; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 78 лет», — перечислили в региональном Минздраве.

В регионе продолжают отрабатывать все контакты заболевших. Режим повышенной готовности продлён до 27 декабря. По всей России обязательным является ношение масок в общественных местах. Медицинские работники обращаются к жителям с просьбой ответственнее относиться к своему здоровью и не пренебрегать мерами профилактики.