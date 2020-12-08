В Челябинске от коронавируса умер 38-летний реаниматолог «красной зоны»

Врач спасал тяжелых больных в ГКБ № 8.

Во вторник, 8 декабря, Челябинск проводил в последний путь врача-реаниматолога ГКБ № 8. Врач работал с тяжелыми пациентами в «красной зоне» и сам заразился коронавирусом.

«Все надеялись, что наш коллега поправится. Не случилось. Он скончался в субботу, 5 декабря. Это большая потеря для всей больницы. Он был врачом от Бога», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь ГКБ № 8 Алена Климова.

Доктору было всего 38. Половину жизни он отдал медицине. В 19 лет начал работать санитаром, потом медбратом в отделении реанимации и интенсивной терапии ГКБ № 1. Еще студентом целый год отработал фельдшером скорой помощи. А закончив ординатуру, в 2007-м году пришел на должность анестезиолога-реаниматолога в ГКБ № 8.

«Прекрасный человек, профессионал своего дела, надежный друг. Его любили и уважали коллеги. Для многих молодых специалистов он стал настоящим наставником. На его счету сотни спасенных жизней. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах и душах коллег, пациентов, друзей и близких», — говорится в его некрологе.

Вместе с близкими и коллегами гибель доктора тяжело переживают его одноклассники. При жизни он поддерживал с ними связь и на всем протяжении пандемии давал советы, как не заразиться. Он просил однокашников в эти сложные дни обязательно носить маски.

«Школа с золотой медалью, медицинский институт, ординатура. С первого класса он хотел быть врачом и шел к мечте согласно намеченному с детства плану. У него была страсть к новым знаниям и любовь к людям. Он всегда задавал себе один вопрос: „а кто, если не я?“. Это был человек чести, с достоинством, благородный. Таких людей единицы», — рассказала «Первому областному» одноклассница доктора.

У скончавшегося врача осталась супруга и двое детей.