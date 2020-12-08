Среди первых привитых от коронавируса в Челябинской области оказались танкисты

Военным выделили более 150 доз.

В понедельник, 7 декабря, в Челябинской области области началась массовая вакцинация от коронавируса. В числе первых эфективную защиту от новой инфекции получили военнослужащие уральской танковой дивизии, которая дислоцирована в Челябинской области, сообщает на своем сайте пресс-служба Центрального военного округа.

«Прививку получили более 150 человек. В первую очередь были привиты военнослужащие медицинского батальона, а также командный состав дивизии. Всего с начала вакцинации в ЦВО было привито более 700 военнослужащих, в том числе военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, 27 ноября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в России началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тысяч военнослужащих.





