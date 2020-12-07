В Челябинской области началась вакцинация от COVID-19

Первая партия уже поступила в регион.

Вакцина, которую так долго ждали, наконец-то начала поступать в регион. Первая партия, в количестве тысячи штук, поступила на днях. До конца 2020 года в Челябинскую область должна прийти ещ`партия из 2 000 вакцин «Гам-КОВИД-Вак».







Уже сегодня, 7 декабря, начали прививать тех, кто находится в группе риска — это врачи и учителя.

В городской больнице №1 вакцинировались десять медработников.





«Наконец-то долгожданная вакцинация от ковид стартовала в полном объёме, чему мы очень рады. Сегодня больница получила сто доз вакцин. Это первая партия, мы будем получать ещё»,

— отмечает Татьяна Колчинская, заместитель главного врача поликлиники первой городской больницы города Челябинска.

Отметим, что вакцину не ставят тем, у кого обнаруживают антитела.

Не рекомендуют вакцинироваться и тем, кто совсем недавно переболел простудным заболеванием или болеет в настоящее время, а также беременным и тем, кто планирует беременность в ближайшее время.

Список желающих вакцинироваться от коронавируса в поликлинике внушительный.





Среди изъявивших желание вакцинироваться и Константин Ивлев, заведующий реанимацией больницы № 3 в ковидном госпитале. Работает Константин в «красной зоне».

«Надоело жить отдельно от семьи. Всё время нахожусь на самоизоляции, пока работаю в ковиде, и поэтому считаю, что единственный выход — это вакцинация. На неё сейчас все ставки»,

— рассказывает Константин.

У некоторых есть страх, что если вакцинировался, то обязательно заболеешь.

«Вакцина — это не значит заболел или заразный. Наоборот — это антитела, которые помогут мне не заболеть», — делится Константин.





Процесс вакцинации Константин снимает на видео, как говорит — «для истории».