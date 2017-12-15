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«Идем в правильном фарватере». Губернатор прокомментировал пресс-конференцию Президента

Борис Дубровский отметил слова о поддержке высокоскоростной магистрали.
сегодня в 10:14
  |  Политика

Вчера, 14 декабря, главной новостной повесткой в России стала пресс-конференция Президента страны Владимира Путина, на которой он ответил на десятки вопросов журналистов. «По горячим следам» слова главы государства прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Внимательно следил за пресс-конференцией Президента России Владимира Владимировича Путина. Основной вывод: Челябинская область в своем развитии движется в фарватере со всей страной. Начиная с 2014 года, региональное правительство ведет очень взвешенную бюджетную политику, снижая зависимость от коммерческих кредитов, сводя их практически к «нулю». Сегодня очевидно, что курс на жизнь по средствам — верный. — подчеркнул губернатор.

Борис Дубровский также отметил слова Президента: «Мы обязательно поддержим этот проект», которые тот высказал о строительстве высокоскоростной магистрали между Европой и Китаем.

Ее составной частью будет являться маршрут, соединяющий Челябинск и Екатеринбург. Эти слова подтверждают, что наши усилия по встраиванию Челябинска в проект не были напрасными. Была затронута и тема сближения интересов соседних регионов. Мы сегодня синхронизируем стратегию долгосрочного развития со Свердловской областью, считаем, что стыковка экономических и социальных политик наших регионов может привести к созданию третьей по численности агломерации в стране, дать импульс к росту качества жизни уральцев. На космические скорости это развитие можно выйти, если Урал примет крупные международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и выставку «ЭКСПО» в 2025 году в Екатеринбурге. — высказался Борис Дубровский.

Напомним, подробнее о прошедшей пресс-конференции можно прочесть в текстовой трансляции.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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