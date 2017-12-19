/ Итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского пройдет в онлайн-режиме

Смотрите встречу главы региона с журналистами на 1obl.tv.

Последнюю в 2017 году пресс-конференцию проведет губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он ответит на вопросы представителей СМИ о результатах, которых достиг регион, планах на будущий год, и других важных для Южного Урала темах. Традиционно спрашивают о хоккее, экологии, а в преддверии Нового года — планах главы региона на этот праздник и предстоящие каникулы.

Пресс-конференция, уже традиционно, пройдет в онлайн-режиме. Все происходящее будут транслировать на сайте 1obl.tv, а также в официальных группах сайта «Первый областной» в социальных сетях.



Пресс-конференция начнется 20 декабря в 10:00. На сайте «Первый областной» будет доступна текстовая трансляция.