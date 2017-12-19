/ Глава Челябинской области обсудил развитие региона с бизнес-омбудсменом

Борис Титов оценил меры поддержки малого и среднего бизнеса, предпринятые Борисом Дубровским.

Накануне Челябинскую область с рабочим визитом посетил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей. Борис Титов встретился с главой региона. Борис Дубровский рассказал о принятых для поддержки малого и среднего предпринимательства мерах, в их числе снижение ставок по налогам, переориентация на возвратные инструменты финансовой поддержки и другие меры.

Сейчас в регионе завершается актуальный цикл текущей работы по реализации целевых моделей Национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. С открытием МФЦ «Территория бизнеса» практически выстроена региональная инфраструктура господдержки малого и среднего предпринимательства. Мы рассчитываем не только вернуться в двадцатку Нацрейтинга, но и занять устойчивую позицию в первой десятке регионов. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что видна положительная динамика развития предпринимательства.

Челябинская область — это крупный промышленный регион, и сегодня видна позитивная динамика развития. Здесь реально работает политика поддержки инвестиций в промышленность, системы поддержки в сельском хозяйстве, и конечно же в малом бизнесе. Для нас важно то, что на Южном Урале налажено взаимодействие. Сегодня региональные власти стоят на стороне защиты прав предпринимателей, создают условия для развития бизнеса, привлекают инвестиции. Поэтому работать в регионе нам, как людям, которые профессионально обязаны защищать права предпринимателей, легко. — отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.



Кроме того, глава региона анонсировал глава региона очередной Российско-Китайский форум малого и среднего бизнеса в 2018 году.

