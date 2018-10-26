/ Ирина Гехт поддержала повторное выдвижение Бориса Дубровского в губернаторы

Член Совета Федерации высказалась в пользу действующего главы региона.

Сенатор Совета Федерации России Ирина Гехт выступила с поддержкой выдвижения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на новый срок. По ее словам, кандидатуру нынешнего главы региона также одобряют многие члены Совфеда и Государственной думы.

Потому что один срок — это очень мало для реализации тех стратегических задач, которые он ставил. И в стратегии 2035, и в реализации тех мероприятий, которые связаны с подготовкой к саммитам ШОС и БРИКС. И я надеюсь, что эти мероприятия и те стратегические вещи, которые заложены в основополагающие документы области, они будут реализованы. И это отразится, как говорит Борис Александрович, на качестве жизни южноуральцев. Чего все ждут и уже получают, на самом деле. То есть и в конкретных показателях, и последние выплаты ко дню пожилого человека — это большой плюс. И люди всегда ее ждут с нетерпением. И когда она еще и увеличивается, это, безусловно, радость. Особенно в сельских местностях, в области. Поэтому, дай бог ему здоровья, сил и всего наилучшего. — сказала член Совета Федерации Ирина Гехт.

Отметим, накануне Борис Дубровский рассказал о намерении во второй раз избираться на пост главы региона. Об этом и о том, какие проблемы предстоит решать Челябинской области, губернатор рассказал в интервью ТАСС.