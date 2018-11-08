/ Борис Дубровский проведет совещание с руководителями муниципальных образований

Начало встречи запланировано на 13:00.

Сегодня, 8 ноября состоится совещание губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципалитетов и руководством органов исполнительной власти региона. На повестке — обсуждение 6 вопросов.

В начале совещания выступит министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, который подведет итоги уборочной кампании в 2018 году и озвучит данные о полученном урожае. Начальник главного управления лесами области Сергей Лавров информирует о результатах пожароопасного сезона в лесах в 2018 году. Заместитель губернатора — министр общественной безопасности Олег Климов доложит губернатору Борису Дубровскому о внедрении Системы — 112. Далее выступит заместитель губернатора Руслан Гаттаров, который приведет в пример лучшие практики социально-экономического развития муниципальных образований. О переходе на цифровое эфирное телевещание доложит министр информационных технологий и связи Александр Козлов. Завершит совещание с главами министр физической культуры и спорта Леонид Одер с докладом о внедрении комплекса ГТО. — рассказали организаторы мероприятия.

Начало мероприятия запланировано на 13:00 по местному времени. Прямую трансляцию совещания главы области смотрите на телеканале 1obl.tv.