/ Информационные вбросы против Бориса Дубровского появились в сети

Эксперты считают, что против губернатора используют современные политтехнологии.

Политолог Константин Лукин поделился мнением о том, что против губернатора Челябинской области используют современные политтехнологии. После объявления Бориса Дубровского о желании пойти на второй срок в сети стали появляться однообразные комментарии от несуществующих людей (фейков).

Это происходит следующим образом: в социальных сетях создается новая страница, данные на ней вводятся любые. У нее нет признаков активности — мало друзей, нет или мало постов, нельзя проследить, кто за ней кроется. На сообщения фейки, как правило, не отвечают.

С таких страниц и происходит комментирование постов, в которых есть упоминание губернатора. Фейку при этом совершенно не важна суть новости. С этого аккаунта будут поступать записи и комментарии в разных группах, призывающие к обсуждению темы и настраиванию людей против.

Сегодня классические социальные сети позволяют в течение суток развернуть любую тему и внедрить ее в массовое сознание, а с помощью мессенджеров эту задачу можно решить в течение трех часов. Соответственно при информационной кампании против власти ситуация может быстро раскалиться и привести к социальному взрыву. — комментирует Константин Лукин.

Главное, что можно понять, подобные комментарии всегда легко отличить: в них нет никакой конкретики, они ярко эмоционально окрашены и призывают к продолжению темы.