/ Информационные вбросы против Бориса Дубровского появились в сети

Это происходит следующим образом: в социальных сетях создается новая страница, данные на ней вводятся любые. У нее нет признаков активности — мало друзей, нет или мало постов, нельзя проследить, кто за ней кроется. На сообщения фейки, как правило, не отвечают.
С таких страниц и происходит комментирование постов, в которых есть упоминание губернатора. Фейку при этом совершенно не важна суть новости. С этого аккаунта будут поступать записи и комментарии в разных группах, призывающие к обсуждению темы и настраиванию людей против.
Сегодня классические социальные сети позволяют в течение суток развернуть любую тему и внедрить ее в массовое сознание, а с помощью мессенджеров эту задачу можно решить в течение трех часов. Соответственно при информационной кампании против власти ситуация может быстро раскалиться и привести к социальному взрыву. — комментирует Константин Лукин.
Главное, что можно понять, подобные комментарии всегда легко отличить: в них нет никакой конкретики, они ярко эмоционально окрашены и призывают к продолжению темы.
Люди же видят абсолютное невыполнение властью своих функций для них. Гиблая экология последних лет-это верх цинизма. Стагнация общественного транспорта(депутатские маршрутки кому-то выгоднее), заброшенное строительство дорог(металлобаза например). Закрытые разваливающиеся больницы, школы. Зато церквей настроили, опиум для народа проще продавать видимо. Город погряз в лотках миниказино, валютчики с 90-х на ул.Свободы стоят. Это то что на виду...
А когда люди вышли, и попытались сказать о претензиях, их позорно разогнали полицаями.
Не один адекватный гражданин не проголосует за нынешнего, только продажные, вороватые, да глупые.