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/ Информационные вбросы против Бориса Дубровского появились в сети

Информационные вбросы против Бориса Дубровского появились в сети

Эксперты считают, что против губернатора используют современные политтехнологии.
сегодня в 16:29
  |  Политика
Политолог Константин Лукин поделился мнением о том, что против губернатора Челябинской области используют современные политтехнологии. После объявления Бориса Дубровского о желании пойти на второй срок в сети стали появляться однообразные комментарии от несуществующих людей (фейков).

Это происходит следующим образом: в социальных сетях создается новая страница, данные на ней вводятся любые. У нее нет признаков активности — мало друзей, нет или мало постов, нельзя проследить, кто за ней кроется. На сообщения фейки, как правило, не отвечают.

С таких страниц и происходит комментирование постов, в которых есть упоминание губернатора. Фейку при этом совершенно не важна суть новости. С этого аккаунта будут поступать записи и комментарии в разных группах, призывающие к обсуждению темы и настраиванию людей против.

Сегодня классические социальные сети позволяют в течение суток развернуть любую тему и внедрить ее в массовое сознание, а с помощью мессенджеров эту задачу можно решить в течение трех часов. Соответственно при информационной кампании против власти ситуация может быстро раскалиться и привести к социальному взрыву. — комментирует Константин Лукин.

Главное, что можно понять, подобные комментарии всегда легко отличить: в них нет никакой конкретики, они ярко эмоционально окрашены и призывают к продолжению темы.

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Комментарии

Александр
19:26, 09.11.2018
Это фейковые эксперты так считают. Для них простой народ - это боты, позорные продажные пропагандисты. Что хорошего этот слуга народа сделал для народа? Ренжроверы заказал? Построенные заводики и агрохолдинги уже обросли коррупционными схемами. Да и принадлежат они кому, фейковому народу?
Люди же видят абсолютное невыполнение властью своих функций для них. Гиблая экология последних лет-это верх цинизма. Стагнация общественного транспорта(депутатские маршрутки кому-то выгоднее), заброшенное строительство дорог(металлобаза например). Закрытые разваливающиеся больницы, школы. Зато церквей настроили, опиум для народа проще продавать видимо. Город погряз в лотках миниказино, валютчики с 90-х на ул.Свободы стоят. Это то что на виду...
А когда люди вышли, и попытались сказать о претензиях, их позорно разогнали полицаями.

Не один адекватный гражданин не проголосует за нынешнего, только продажные, вороватые, да глупые.

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