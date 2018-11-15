/ Борис Дубровский попал в десятку медиарейтингов губернаторов

В рейтинге глав Уральского федерального округа Борис Александрович Дубровский занимает первую строчку. Этому поспособствовали доклады для Дмитрия Медведева о подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. И заявление о том, что губернатор хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2019 году на второй срок.
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