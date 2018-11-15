/ Борис Дубровский попал в десятку медиарейтингов губернаторов

В октябре глава региона занял 8 позицию.

Компания «Медиалогия» подвела итоги октября 2018 года. В рейтинге упоминаний в социальных медиа глав регионов губернатор Челябинской области Борис Дубровский занимает 8 строку. С сентября он переместился на 4 позиции выше.

В рейтинге глав Уральского федерального округа Борис Александрович Дубровский занимает первую строчку. Этому поспособствовали доклады для Дмитрия Медведева о подготовке к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. И заявление о том, что губернатор хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах в 2019 году на второй срок.