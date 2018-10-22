/ Борис Дубровский рассказал о намерении переизбраться на должность губернатора

Глава региона отметил, что последнее слово всегда за населением.

В 2019 году состоятся выборы губернатора Челябинской области. Уже известен один кандидат — участвовать в предвыборной гонке намерен Борис Дубровский. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. По мнению действующего главы региона, самым большим достижением стало проведение саммитов ШОС и БРИКС, и именно нынешний губернатор может довести начатое до конца и поднять Челябинскую область на новый уровень.

Я подавать в отставку не планирую. Мало того, я хотел бы избираться на новый срок в 2019 году. За прошедшие четыре года я не изменил своего отношения к работе. Когда мне предложили возглавить Челябинскую область, я был уже состоявшимся человеком — руководил одним из крупнейших в мире сталелитейных предприятий, моя семья к тому времени была обеспечена. Но я понимал, что судьба мне дает шанс качественно измениться и, что главнее, изменить к лучшему ситуацию вокруг, сделать что-то по-настоящему большое для жителей области. И это желание сохранилось до сих пор. Я очень долго вместе с командой боролся за право Челябинска принять саммиты ШОС и БРИКС. Подготовка к ним — это очень большая ответственность и большой труд, которые я не хочу ни на кого свешивать. В этом смысле проведение саммитов служит дополнительной мотивацией претендовать на следующий срок. Но последнее слово за людьми. Важно, как они оценят то, что сделано нашей командой, доверят ли руководство регионом вновь. — сказал Борис Дубровский.

Глава региона также отметил, что впереди решение экологической проблемы. Уже закрыли свалки в населенных пунктах области, в следующем году на всех заводах поставят датчики выбросов. Челябинская область должна стать первым регионом, где внедрена система квотирования.