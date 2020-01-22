Что значит новый состав Правительства РФ для Челябинской области

Первые реакции южноуральских экспертов.

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Новый состав Правительства Российской Федерации уже назначен и начал выполнять свою работу. Многие министры ушли в отставку, однако многие были и переназначены. Челябинские политологи отметили, что пост сохранил глава Минэнерго Александр Новак. В его ведомстве ранее работал Алексей Текслер.

«Для оценки точек опоры челябинского губернатора Алексея Текслера фиксируем: Александр Новак сохранил пост главы Минэнерго РФ»,— сообщил Александр Мельников.

На этот факт обратил внимание и политолог Андрей Лавров. Сохранение Новаком должности он назвал принципиальным для Челябинской области.

«По поводу нового состава правительства. Для меня принципиален уход Мединского и Васильевой. Надеюсь, следующие будут не хуже предыдущих. Ибо куда хуже? Хотя, возможно, я романтик»,— добавил эксперт.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил об отставке старого Правительства и назначении нового 15 января 2020 года. Премьером назначили Михаила Мишустина, свои должности в качестве заместителей сохранили всего три человека, ещё шесть — новые замы.

Среди федеральных министров свои места сохранили 12 специалистов: министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр МВД Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр по делам ГО и ЧС Евгений Зиничев, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр транспорта Евгений Дитрих и министр обороны Сергей Шойгу.

Среди новых назначений: министр юстиции Константин Чуйченко, ранее занимавший пост вице-премьера в Правительстве Дмитрия Медведева, министр экономического развития Максим Решетников, экс-губернатор Пермского края, министр здравоохранения Михаил Мурашко, ранее руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, депутат Тюменской областной Думы и ректор Тюменского государственного университета, министр просвещения Сергей Кравцов, экс-глава Рособрнадзора, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, экс-заместитель министра финансов РФ по социальным вопросам, министр спорта Олег Матыцин, ранее занимавший пост президента Международной федерации студенческого спорта, министр культуры Ольга Любимова, ранее глава департамента кинематографии Минкульта РФ и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, ранее вице-президент ПАО «Ростелеком» по цифровым платформам. Таким образом, новые люди заняли 9 постов.

Отметим, что должность министра по делам Северного Кавказа была упразднена, теперь эти функции исполняет министр экономического развития Максим Решетников.