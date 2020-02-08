Министр связи Челябинской области переходит на работу в федеральное правительство

Александр Козлов назначен замминистра строительства и ЖКХ.

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Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов назначен заместителем министра строительства и ЖКХ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

К слову, ранее Александр Козлов попал в кадровый резерв Президента Владимира Путина, где числятся ещё двое южноуральцев — заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Алексей Фартыгин, а также первый вице-губернатор области Виктор Мамин.

С новым назначением Александра Козлова поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Александр Сергеевич, поздравляю вас с назначением и желаю успехов в новой должности! Ваши управленческие навыки, умение эффективно организовать работу и решать самые сложные задачи, безусловно, пригодятся вам на новом поприще. Уверен, вы внесёте весомый вклад в достижение поставленных перед министерством строительства и ЖКХ целей», — поделился Алексей Текслер.

Отметим, что Александр Козлов возглавлял министерство информационных технологий и связи с 2014 года. Ранее он также работал в правительстве Челябинской области в должности начальника отдела. Александр Козлов является кандидатом технических наук.