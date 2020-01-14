Правительство Челябинской области начинает набор на Президентскую программу подготовки управленческих кадров

Конкурсный отбор специалистов ведется для подготовки в 2019 — 2020 учебном году.

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Участники пройдут программу профессиональной переподготовки в области экономики и управления. Цель программы — обеспечить организации народного хозяйства специалистами в сфере управления и организации производства, отвечающим современным запросам экономики и стандартам образования.

«К отбору в конкурсе допускаются граждане не старше 50 лет, имеющие высшее образование и рабочий стаж от 5 лет, а также опыт на руководящей должности — не менее 2 лет, участвующие в реализации проекта развития организации», — говорится на сайте правительства региона.

Диплом победителя Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» даст возможность миновать конкурсные испытания, если вы подходите по всем требованиям отбора.

Выбирать специалистов будут в два этапа. Документы для отбора кадров необходимо предоставить до 3 февраля в Управление госслужбы и противодействия коррупции Правительства Челябинской области на Цвиллинга, 27, кабинет 52. Конкурсные испытания состоятся с 5 по 12 февраля.

Обучение предусмотрено по двум образовательным программам: базовой и проектно—ориентированной. Расходы на обучение оплачиваются федеральным и региональным бюджетом, а также предприятием, направляющим специалиста или специалистом лично, в процентном соотношении 66:34 соответственно. Детали конкурса доступны на сайте.