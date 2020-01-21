Путин утвердил состав нового правительства: кто ушел, а кто остался

У премьер-министра будет 9 заместителей вместо 10-ти.

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Состав нового Правительства, которым будет руководить Михаил Мишустин, сегодня вечером утвердил Владимир Путин. Выяснилось, что у премьер-министра страны теперь будет 9, а не 10 заместителей, один из которых станет первым. Эту почетную должность замет Андрей Белоусов, с 2013 года занимавшийся экономикой в команде Путина. Антон Силуанов сохранил за собой должность руководителя Минфина, но утратил пост первого вице-премьера. Также пост вице-министра покинул Виталий Мутко.

Пост заместителя Мишустина получил Дмитрий Григоренко, кроме этого он станет еще и руководителем Аппарата Правительства.

Юрий Трутнев останется замом премьер-министра и соединит эту должность с должностью полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Новыми замами главы кабмина станут Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Сохранят свои должности вице-премьеров Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Максима Орешкина на посту министра экономического развития сменит Максим Решетников, который с сентября 2017 года руководил Пермским краем.

На своих местах останутся министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак.

Министром культуры назначена Ольга Любимова, Минспорта возглавит Олег Матыцин, а Министерство просвещения — Сергей Кравцов.

Веронику Скворцову на посту главы Минздрава Российской Федерации сменит Михаил Мурашко. Министром сельского хозяйства был назначен Дмитрий Патрушев. Во главе Минюста встанет Константин Чуйченко.

Внутренними делами страны на посту министра займется Владимир Колокольцев, в МЧС возглавит Евгений Зиничев.

Руководителем Минкомсвязи будет Максут Шадаев, а Министерство науки и высшего образования возьмет «под свое крыло» Валерий Фальков.

Министром строительства и ЖКХ назначили Владимира Якушева, а на пост министра труда и социальной защиты был назначен Антон Котяков.

Делами Дальнего востока будет заведовать министр Александр Козлов, а Министерством природных ресурсов теперь будет руководить Дмитрий Кобылкин.

Помимо новых назначений и сохранения старых должностей президент сегодня изменил и структуру власти. Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа, а его функции передал в Минэкономразвития. Также Росимущество теперь будет подчиняться Минфину.

Во время встречи с новым кабинетом министров президент отметил и заслуги их предшественников, которые сформировали базу для дальнейшего развития.

«Все, что добыто непосильным трудом, скажу с небольшой иронией, должно быть хорошо использовано», — добавил президент.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил Владимира Путина за оказанное доверие и пообещал, что кабмин приложит все усилия, чтобы выполнить непростые задачи, которые перед ним поставлены.