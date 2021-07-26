Алексей Текслер занял седьмое место в рейтинге политической устойчивости губернаторов

Новый топ составлен холдингом «Минченко Консалтинг» в преддверии единого дня голосования

Коммуникационный холдинг «Минченко Консалтинг» накануне опубликовал юбилейный, десятый рейтинг политической устойчивости губернаторов РФ «Госсовет 2.0». Судя по тексту доклада, позиции главы Челябинской области Алексея Текслера эксперты Евгения Минченко оценивают как самые крепкие в Уральском федеральном округе.



Новый «Госсовет 2.0» составлен компанией известного политолога Евгения Минченко в преддверии единого дня голосования. Дело в том, что 17—19 сентября в России пройдут не только выборы в Госдуму: в 12 субъектах Федерации состоятся также выборы губернаторов, причем девять глав регионов жители будут избирать прямым голосованием.

В Челябинской области, напомним, губернатора выбрали в 2019 году сроком на пять лет. Однако Алексей Текслер, как секретарь регионального отделения «Единой России», возглавляет областной список кандидатов-единороссов в Думу. В «Минченко Консалтинг» констатируют, что таков общероссийский тренд: более чем в половине регионов РФ региональные списки «Единой России» поведут в Госдуму именно губернаторы. Это, разумеется, усиливает нагрузку на институт глав регионов. Кроме того, в регионах «партия власти» вообще активно реформируется. Но при этом в УрФО, как отмечает Минченко, активную реконфигурацию реготделения ЕР начал только Текслер. Для челябинского губернатора, по мнению федеральных политологов, это позитивный сигнал высокого доверия со стороны столицы и индикатор снижения внутриэлитного напряжения в области.

Кроме того, Минченко напоминает в своем докладе о тревожных для федеральных и местных властей факторов, уже упомянутых политологом две недели назад в исследовании «Политбюро 2.0». В их число входят рост «антиистеблишментных» настроений общества, запрос на наращивание социальной поддержки, рост цен на продовольствие и негативная реакция части граждан на активную рекламу вакцинации от коронавируса.

«Одним из инструментов купирования рисков могут стать прямые линии с гражданами, которые президент Путин неожиданно рекомендовал проводить губернаторам не реже чем раз в год <...> Всего же 24 главы региона так или иначе вовлечены в формат прямых линий с гражданами. „Прямые линии“ могут повысить вовлеченность региональных властей в рутинные, бытовые, социальные проблемы граждан. Разумеется, это лишь один из инструментов, дополняющий более структурные механизмы риск-менеджмента. Новым инструментом контроля над губернаторами станут кураторы федеральных округов в лице вице-премьеров», — полагает Евгений Минченко.

Напомним, кстати, что Уральский федеральный округ попал «под начало» вице-премьеру Юрию Борисову, куратору оборонно-промышленного комплекса страны. Как сообщало ИА «Первое областное», в последние полгода в Челябинской области побывали коллеги Борисова по должности — Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко. Благодаря активной работе с Хуснуллиным Алексей Текслер сумел добиться выделения Челябинской области инфраструктурных кредитов на транспортную реформу и опережающего финансирования по программе расселения ветхо-аварийного жилья. Виктория Абрамченко курирует экологические вопросы, и тему рекультивации челябинской свалки она — в положительном смысле — не раз поднимала на совещаниях у президента России.

Тем не менее Евгений Минченко напоминает: теперь региональные элиты находятся не только под контролем администрации президента, но и в зоне особого внимания правительства РФ.

«Губернаторы будут вынуждены выстраивать более плотное взаимодействие с вице-премьерами для получения инвестиционных и бюджетных привилегий», — считают эксперты коммуникационного холдинга.

В итоге, судя по месту в рейтинге политической устойчивости, Алексея Текслера опережают в целом по России только шесть губернаторов из 85. В Уральском же округе глава Челябинской области занимает первое место, набрав 17 баллов. Второе место с отставанием на 1 балл делят главы ХМАО и ЧНАО, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев набрал только 12 баллов и занимает последнее место.