Вице-премьер Юрий Борисов будет курировать экономику на Урале

Михаил Мишустин назначил ответственных по стратегическому развитию и нацпроектам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил вице-премьеров по всем федеральным округам. Новый институт кураторства призван вести единую экономическую политику в регионах для достижения национальных целей, сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. На нем определил кураторов регионов из числа вице-премьеров.

«Президент в ходе прямой линии дал поручение закрепить за всеми заместителями председателя правительства кураторство над одним из федеральных округов нашей страны. Каждый из вас на закрепленной территории будет ответственным за ее социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, отвечают ли эти траты запросам людей и как соблюдается бюджетная дисциплина», – сообщил Михаил Мишустин.

Распоряжение об их ответственности за социально-экономическое развитие территорий подписано, новые полномочия вице-премьеры будут реализовывать во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам. Координация действий кураторов будет вестись в рамках Правительственной комиссии по региональному развитию, которую возглавляет Марат Хуснуллин.

В Уральском федеральном округе таким куратором стал Юрий Борисов, отвечающий за промышленность и оборонку. В экономике округа ведущее место занимают именно промышленное производство и основные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

65-летний Юрий Борисов работал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр „Модуль». В Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 год занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя Федерального агентства по промышленности. С июля 2008 года по март 2011-го работал заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. С марта 2011 года — первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации. Указом президента от 15 ноября 2012 года назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В 2018 году назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. В начале 2020 года вновь назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Распределение вице-премьеров по округам анонсировал еще президент Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, почему курирующий вице-премьер — Юрий Трутнев — есть только у Дальнего Востока.

Распределение вице-премьеров по округам сложилось следующим образом: Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ (СФО), Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ (СЗФО), Юрий Борисов — Уральский федеральный округ (УрФО), Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ (ЦФО), Александр Новак — Северокавказский федеральный округ (СКФО), Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ (ЮФО), Юрий Трутнев продолжит курировать Дальневосточный федеральный округ (ДФО).