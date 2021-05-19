Челябинская область получит инфраструктурный кредит на строительство жилья

Регион станет одним из первых получателей облигаций на развитие городской среды

Челябинская область станет одним из первых регионов России, где для развития инфраструктуры используют инфраструктурные облигации. Они выпускаются для финансирования строительства автодороги, портов, железной дороги, аэровокзала и других объектов. Об этом в среду, 19 мая, на совещании у президента России Владимира Путина рассказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.

«Второй серьезный инструмент, которым мы начали раньше заниматься и сейчас фактически уже вышли на финишную прямую — это инфраструктурные облигации через Дом. РФ. Пока мы себе поставили задачу на три года до 150 миллиардов. На это у нас все постановления выпущены, определены источники для погашения купонного дохода, порядка 11 миллиардов, чтобы ставка для привлечения была на уровне 4 процента, как сказал Михаил Владимирович, это в основном связано с крупным жилищным строительством. Мы подготовили первый набор проектов, это Челябинская, Тульская, Тюменская область, которые привлекут 102 миллиарда инвестиций в жилищное строительство. И нам нужно будет выпустить инфраструктурных облигаций на 10 миллиардов, у нас практически все готово», — заявил Марат Хуснуллин.

Отметим, инфраструктурные облигации призваны содействовать развитию жилищного и транспортного строительства. В 2021 году планируется выпустить их на 30 миллиардов рублей, для чего предполагается выделение суммы в 638 миллиардов. Деньги, привлеченные под облигации, будут выдаваться на инфраструктуру жилищного строительства и формирование городской среды сроком до 15 лет и под льготную ставку. Ранее механизм получения инфраструктурных облигаций обсуждали на совещании в УРФО полномочный представитель президента Владимир Якушев и Марат Хуснуллин.

Кроме того, сегодня, 19 мая, Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о этапах завершения строительства челябинского метро. Для этого регион также получит инфраструктурный кредит.