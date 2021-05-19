Челябинская область станет одним из первых регионов России, где для развития инфраструктуры используют инфраструктурные облигации. Они выпускаются для финансирования строительства автодороги, портов, железной дороги, аэровокзала и других объектов. Об этом в среду, 19 мая, на совещании у президента России Владимира Путина рассказал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин.
«Второй серьезный инструмент, которым мы начали раньше заниматься и сейчас фактически уже вышли на финишную прямую — это инфраструктурные облигации через Дом. РФ. Пока мы себе поставили задачу на три года до 150 миллиардов. На это у нас все постановления выпущены, определены источники для погашения купонного дохода, порядка 11 миллиардов, чтобы ставка для привлечения была на уровне 4 процента, как сказал Михаил Владимирович, это в основном связано с крупным жилищным строительством. Мы подготовили первый набор проектов, это Челябинская, Тульская, Тюменская область, которые привлекут 102 миллиарда инвестиций в жилищное строительство. И нам нужно будет выпустить инфраструктурных облигаций на 10 миллиардов, у нас практически все готово», — заявил Марат Хуснуллин.
Отметим, инфраструктурные облигации призваны содействовать развитию жилищного и транспортного строительства. В 2021 году планируется выпустить их на 30 миллиардов рублей, для чего предполагается выделение суммы в 638 миллиардов. Деньги, привлеченные под облигации, будут выдаваться на инфраструктуру жилищного строительства и формирование городской среды сроком до 15 лет и под льготную ставку. Ранее механизм получения инфраструктурных облигаций обсуждали на совещании в УРФО полномочный представитель президента Владимир Якушев и Марат Хуснуллин.
Кроме того, сегодня, 19 мая, Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о этапах завершения строительства челябинского метро. Для этого регион также получит инфраструктурный кредит.