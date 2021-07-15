«Политбюро 2.0»: третья волна, холодная война и поиск «новой нефти»

В «Минченко консалтинг» констатируют новые вызовы, стоящие перед российской политической верхушкой

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» опубликовал очередное исследование «Политбюро 2.0», посвященное ситуации и векторам развития федеральной власти в России. Как следует из текста доклада, его авторы уверены, что российская элита сохраняет устойчивость несмотря на тройной вызов: третью волну коронавируса, ухудшение отношений с Западом и попытки несистемной оппозиции развернуть массовые протесты в начале 2021 года.



Новый доклад Евгения Минченко, московского политолога с челябинскими корнями, посвящен ситуации на внутренней кухне политических и экономических элит Российской Федерации. Минченко и его соавторы политологи Кирилл Петров и Юлиан Баландин объясняют замеченную ими устойчивость российской верхушки прежде всего консолидацией силовиков и приоритетом экономической борьбы над политическими интригами.

Устойчивость подтверждается неизменностью ближнего круга президента РФ Владимира Путина. В него Евгений Минченко включает руководство Совета безопасности (секретарь Совета Николай Патрушев и заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев), руководителей трех крупнейших корпораций (лидер ВПК «Ростех» Сергей Чемезов, лидер ТЭК «Роснефть» Игорь Сечин, глава «корпорации Москва» Сергей Собянин), министра обороны Сергея Шойгу и операторов инфраструктурных проектов (Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг).

«Главный краткосрочный вызов для элит — последствия „третьей“ волны коронавируса и намечающийся социальный раскол по вопросу фактически объявленной обязательной вакцинации. Главный долгосрочный вызов — угроза существованию рентной сырьевой системы, которая может не пережить „экологическую революцию“ в ЕС (Евросоюзе. — Прим. редакции) без соответствующей „зеленой“ модернизации. Перекройка экономического ландшафта неизбежно повлечет перекройку системы управления страной», — тем не менее отмечают авторы «Политбюро 2.0».

В докладе отмечается укрепление позиций премьер-министра Михаила Мишустина, сумевшего за полтора года со дня назначения на пост руководителя правительства страны собрать верную команду. Правда, по мнению Минченко, Петрова и Баландина, к своей главной задаче — обеспечению экономического роста — Мишустин и компания только-только готовятся приступить.

Обеспечению устойчивости служат не только смена главы правительства и кабинета министров, но и другие ключевые события недавнего прошлого — внесение поправок в Конституцию РФ через всенародное голосование и усиление Совбеза РФ. Политологи даже называют Совет безопасности альтернативным правительству центром принятия решений, подчеркивая, что на самом верху сохраняется система сдерживаний и противовесов.

Касаются в докладе и ближайшего будущего, то есть предстоящих выборов в Госдуму.

«Рост антиистеблишментных настроений действительно привел к формированию новых партийных проектов — произошло объединение партий „Справедливая Россия“, „Патриоты России“ и „За правду“, были созданы новые партии, претендующие на привлечение избирателей, не удовлетворенных сложившейся партийной системой, — „Новые люди“, „Зеленая альтернатива“. Создание новых партий призвано повысить легитимность предстоящей думской кампании и снизить политические риски за счет перенаправления протестной активности в партийно-институциональное русло», — говорится в докладе.

Что касается упомянутой в начале материала консолидации силовой элиты, то тут авторы напоминают об усилении роли Сергея Шойгу: в период пандемии он серьезно укрепил свои позиции ударными стройками инфекционных госпиталей и «десантами врачей» в регионы с самой сложной эпидемиологической обстановкой. Кроме того, в «Минченко консалтинг» напоминают, что на посту Генерального прокурора Юрия Чайку сменил Игорь Краснов, выходец из Следственного комитета РФ, что привело к смягчению отношений между СКР и прокуратурой и улучшило координацию действий разных силовых и правоохранительных ведомств.

В числе других тем, затронутых «Политбюро 2.0», — поиск «новой ренты», то есть источников дохода, альтернативных экспорту нефтепродуктов. Здесь авторы отмечают два ключевых вектора: продвигаемую вице-премьером Маратом Хуснуллиным идею «Стройка — новая нефть» и развитие цифровых технологий. Действительно, даже на примере Челябинской области можно напомнить, что с подачи губернатора Алексея Текслера (и при немалом содействии Хуснуллина) в регионе активнее, чем когда бы то ни было, идет масштабное строительство и преобразование городской среды. Например, программу по расселению ветхо-аварийного жилья регион уже перевыполнил на ближайшие два года.

Еще одним вариантом «новой ренты» Евгений Минченко полагает экспорт антиковидной вакцины «Спутник V».

Еще одна немаловажная тема — нестабильность на рубежах России. Ухудшение отношений с США и тянущимися за Америкой европейскими странами, вынужденное лавирование в отношениях с Беларусью, напряженность на российско-украинской границе, Карабахский конфликт и вообще нестабильность ситуации в Средней Азии — все это отвлекает, по версии авторов «Политбюро 2.0», массу сил федеральной власти и увеличивает неприязнь к ней, власти, в российском обществе.

«Существующее положение дел выгодно элите здесь и сейчас. Поэтому ее выбор в пользу „синицы в руках“ в виде оттачивания инструментов сохранения статуса-кво вместо „журавля в небе“ через реконфигурацию системы логичен и рационален. Тем не менее „Политбюро 2.0“ (имеется в виду не доклад, а узкий круг особо приближенных к президенту РФ лиц. — Прим. редакции) сумело ответить лишь на краткосрочные вызовы. Однако в долгосрочной перспективе его устойчивость как системы управления и делегирования контроля над рентами вызывает вопросы», — резюмируют Евгений Минченко с коллегами.