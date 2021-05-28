Алексей Текслер представил челябинский экостандарт на Невском экоконгрессе

На международном экологическом мероприятии губернатор рассказал, почему в Челябинске сокращаются выбросы

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28 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Санкт-Петербурге на Невском международном экологическом конгрессе. Глава региона рассказал о главных эконовациях последних лет, сообщает пресс-служба правительства области.



Алексей Текслер отметил, что ряд природоохранных инициатив реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Другие выполняются вместе с промышленностью Южного Урала.

«Я хочу отметить региональный экологический стандарт. Челябинская область — пилотный регион России, который разработал и внедрил в практическую работу такой документ, регламентирующий принципы охраны атмосферного воздуха, сохранения водных ресурсов, увеличения площади озеленения и развития экологического волонтерства», — рассказал Алексей Текслер о знаковом достижении области.

Напомним, помимо принятия экостандарта правительство Челябинской области заключило с 49 промышленными предприятиями области соглашения о снижении выбросов в атмосферу. Работа, начатая на предприятиях, к 2024 году должна привести к уменьшению загрязняющих факторов более чем на 20 процентов.

Также Текслер сообщил о создании единого центра онлайн-мониторинга качества воздуха. Структура, как сообщало ИА «Первое областное», начала работу в конце декабря 2020 года. Объединенная сеть постов мониторинга правительства и федеральных ведомств позволяет отслеживать очаги загрязнения в Челябинске в режиме реального времени, оперативно вычислять нарушителей природоохранных правил. Главное, доступ к данным центра мониторинга имеет любой желающий.

Отдельно губернатор коснулся практики ликвидации объектов накопленного вреда. В первую очередь речь идет, конечно, о закрытой челябинской свалке, чья рекультивация должна завершиться в этом году. Вслед за ней, напомним, настанет черед магнитогорского полигона.

«Также работаем над снижением выбросов от предприятий теплоэнергетики и транспорта за счет использования природного газа как наиболее чистого из всех ископаемых видов топлива. Уже до конца года переведем с угля на газ Челябинскую ТЭЦ-2», — рассказал Алексей Текслер о соглашении, заключенном в конце зимы 2021 года с корпорацией «Фортум».

Наконец, свою роль в очищении атмосферы и экологической обстановки в целом играет транспортная реформа — приобретение новых автобусов на газомоторном топливе, обновление парка электротранспорта, формирование сети зарядных станций для электрических автомобилей.

«Если коротко описать текущий результат всей нашей работы, то он прост и нагляден: по итогам прошлого года в регионе на 7,3% снизились выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ. Это очень хороший темп. Есть положительная реакция наших жителей. Это реальный результат национального проекта „Экология“», — резюмировал губернатор Челябинской области.

Выступление Текслера прокомментировала вице-премьер правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, побывавшая в Челябинске в феврале 2021 года. По словам зампредседателя правительства, Челябинская область действительно накопила за время своего промышленного развития огромный пласт проблем. Но вовлеченность главы региона в их решение — очень хороший пример для других субъектов Федерации.